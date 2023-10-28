Romantik balenin başyapıtlarından Giselle, İDOB tarafından sahneliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, romantik bale tarihinin önemli eserlerinden biri olan Giselle’i, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda bir prömiyerle sahneye koyuyor. Heinrich Heine’in “Almanya Üzerine” adlı eserinden ilham alınarak ortaya çıkan Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam’ın (1803-1856) eşsiz müziği eşliğinde Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa’nın muhteşem koreografisiyle hayat buluyor. Kırsal yaşamın sıradışı dünyasını ve aşkın yüceliğini işleyen bu başyapıt, romantik bale repertuarının en değerli eserlerinden biri.

1841 yılında ilk kez Paris’teki Salle Le Peletier’de sahnelenen Giselle, doğaüstü öğelerle bezenmiş, genç, güzel ve çekingen bir köylü kızı olan Giselle ile ona “Loys” olarak tanıtılan ve delicesine aşık olan Kont Albrecht’in dokunaklı hikayesini anlatır.

Aşkın, hüsranın, ölümün, vicdan azabının, kavuşamamanın ve yeniden birleşmenin temasını işleyen Giselle, dramatik unsurların yanı sıra fantastik olayları da ikinci perdede ustalıkla sunarak, romantik bale türünün zirvelerinden birine çıkar. Bu yıl repertuvarında Giselle'e yeniden yer veren İstanbul Devlet Opera ve Balesi, eseri Zeynep Sunal Öngün’ün yönetiminde sahneye taşıdı. Prömiyer gecesinin ardından, 1, 7, 15 Kasım ve 2, 7 Aralık tarihlerinde saat: 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda, 4, 21, 22 Kasım tarihlerinde saat: 20.00’ de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde bale severlerle olacak.