Sarah Pagin ile 'Yaz Ruhu' CSO Ada Ankara #Yaz Sezonu'nda

Konser, pozitif enerji dolu, mutlu bir ruh hali, hafif tembellik ve çok az da olsa sevdiğinden ayrılma temalarının şarkılara döküldüğü yüksek enerji, biraz nostalji, minik bir doz melankoli içeren şarkılarla müzikseverlere müzikal bir yolculuk vaat ediyor.

Sanatçı konserde Gershwin’in unutulmaz “Summertime”, “I Got Rhythm” ya da Mungo Jerry’nin “In The Summertime” gibi bir zamanlar rekor kıran unutulmaz şarkıların yanı sıra Sertab Erener’in yaz ayıyla özdeşleşmiş “Kumsalda” şarkısını da seslendirecek. Sarah Pagin’in Carmen operasından da iki arya seslendireceği gecede ayrıca “Somewhere Over The Rainbow”un caz versiyonu ile Pink Martini’nin gönüllere taht kurmuş “Je Ne Veux Pas Travailler” şarkısı da Sarah Pagin yorumuyla müzikseverleri bambaşka dünyalara götürecek.