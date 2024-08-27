Şehir Tiyatroları’nın yeni genel sanat yönetmeni Levent Üzümcü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat Yönetmenini belirledi.

Şehir Tiyatroları’nın Türk tiyatrosuna emek vermiş önemli isimlerini bünyesinde bulunduran yeni Danışma Kurulu, İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliğine yapılan başvuruları değerlendirerek, adaylar hakkında detaylı raporlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a sundu.

Başvuran isimler arasından Danışma Kurulu ve Başkan Dr. Cemil Tugay’ın değerlendirmeleri sonucunda tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün Genel Sanat Yönetmeni olması uygun görüldü. Levent Üzümcü, 3 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde okudu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun kurucusudur.