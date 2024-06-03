“Şehrin Belleği” sergisinin geliri TEGV’e bağışlanacak

Lila Kağıt çatısı altında bulunan Maylo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile 14 yıldır sürdürdüğü işbirliği kapsamında bugüne kadar, 15 bin çocuğun nitelikli eğitime erişebilmesine katkı sağladı. Geçtiğimiz sene TEGV ile olan iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, Düşler Atölyesini hayata geçiren ve böylece 6-14 yaş arası çocukların hayal gücünü sanatla buluşturan Maylo, sanata dair bugünden geleceğe uzanan vizyonuyla “Şehrin Belleği” fotoğraf sergisinin sponsorluğunu üstlendi.

“Şehrin Belleği” sergisi ile Hakan Kürklü ve Yılmaz Bulut, şehirlerin saklı kalmış anılarına, unutulmuş köşelerine ve hatırlanmaya değer hikayelerine bir yolculuk sunuyor. Sergide yer alan her bir fotoğraf, geçmişten bir anı taşırken, aynı zamanda bugünün gözünden geleceğe bir bakış atmamıza da olanak tanıyor.

1 Haziran’da Galeri FE’de sanatseverlere kapılarını açan “Şehrin Belleği” fotoğraf sergisinden elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanarak çocukların hayal gücüne gücüne katkıda bulunacak ve onları sanatla buluşturmaya devam edecek. Sergi, 6 Temmuz tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Şehrin belleği, Maylo desteği ile gelecek nesillere aktarılacak

Maylo, geleceğin nitelikli bireylerinin yetişmesinde sanatın büyük bir önemi olduğu bilinciyle hareket ediyor. Ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle tasarlanan ve Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarla buluşan Maylo Düşler Atölyesi ile çocukların hem hayal güçleri renkleniyor hem de sanatın farklı disiplinleriyle 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmaları amaçlanıyor. Şehrin Belleği fotoğraf sergisi sponsorluğu ile Maylo, şehir belleğini canlı tutma, koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu üstleniyor ve bu sorumluluğu yine sanatla yerine getiriyor.