Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi dünyanın ilk akıllı köyünü kuran Tülin Akın oldu
Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk “Akıllı Köyünü’’ kuran sosyal girişimci Tülin Akın ödülün sahibi oldu.
Özlem SARSIN
Akın, “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri olarak Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici” dedi. Bu tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.
Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk “Akıllı Köy”ünü kuran Tülin Akın, hem Türkiye’de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu. 2013’te JCI-TOYP Dünya'nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Tülin Akın, 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Barış için İş” dalında Nobel'e aday gösterildi.
“Selçuk Yaşar’ın vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız”
Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, şunları söyledi: “Burada bulunan ve Selçuk Yaşar’ı tanıyan herkesin bildiği gibi bir şeyi istediği zaman bunu yapabilmenin yollarını arar, inat eder, başarırdı. Selçuk Yaşar’ın ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5’inci kez takdim ediyoruz.
Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem yarattı. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız.” Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bu değerli ödüle adını veren Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar, Yaşar Üniversitesi’nde binlerce öğrencinin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadı” dedi.
“Gelecek nesillere ilham olacak”
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise “Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Akademik donanımlarının yanı sıra gençlerimizi topluma katkı sağlayarak geleceği dönüştürecek bireyler olarak da yetiştirmekte kararlıyız. Bu anlamlı ödülümüzün genç nesillere ilham kaynağı olacağına gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.