Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi dünyanın ilk akıllı köyünü kuran Tülin Akın oldu

Özlem SARSIN

Akın, “20 yıl önce tarımın so­runlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri ola­rak Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici” dedi. Bu tema özelinde be­lirlenen seçici kurulda; Yaşar Üni­versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknolo­ji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gi­rişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TE­MA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üni­versitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.

Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi ve­ren ilk “Akıllı Köy”ünü kuran Tü­lin Akın, hem Türkiye’de hem de dünyada benzer çalışmaların yay­gınlaşmasına örnek oldu. 2013’te JCI-TOYP Dünya'nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslara­rası Sosyal Etki Ödülü gibi prestij­li ödüllerin sahibi olan Tülin Akın, 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Barış için İş” dalında Nobel'e aday gösterildi.

“Selçuk Yaşar’ın vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız”

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, şun­ları söyledi: “Burada bulunan ve Selçuk Yaşar’ı tanıyan herkesin bildiği gibi bir şeyi istediği zaman bunu yapabilmenin yollarını arar, inat eder, başarırdı. Selçuk Ya­şar’ın ismini, girişimciliğini ino­vasyon ve topluma fayda vizyonu­nu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5’inci kez takdim ediyoruz.

Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem yarattı. Biz de onun vizyonunu gelecek nesil­lere aktaracağız.” Yaşar Üniversi­tesi Mütevelli Heyet Başkanı Ah­met Yiğitbaşı ise duyduğu mut­luluğu ifade ederek, “Bu değerli ödüle adını veren Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Sel­çuk Yaşar, Yaşar Üniversitesi’nde binlerce öğrencinin topluma fay­dalı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadı” dedi.

“Gelecek nesillere ilham olacak”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise “Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Akademik donanımlarının yanı sıra gençlerimizi topluma katkı sağlayarak geleceği dönüştürecek bireyler olarak da yetiştirmekte kararlıyız. Bu anlamlı ödülümüzün genç nesillere ilham kaynağı olacağına gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.