Sharon Stone 'Uluslararası Altın Küre İkon' ödülünü Bodrum'da aldı

Sharon Stone, kırmızı halida basına yaptığı açıklamada, "Buranın daha önce o kadar güzel olduğunun farkında değildim. Harika bir ekiple Bodrum'a geldim. Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Otel sahipleri beni çok iyi şekilde ağırladı. Burada çok güzel bir gün geçirdim ve birçok koyu gezdim. Bana hediye edilen Beşiktaş formasını da giydim. Oğlum büyük bir futbol hayranı ve o formayı giymem benim için de büyük bir onur" diye konuştu.

"Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım"

Sharon Stone, ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada da "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum" dedi.

Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne ise Sharon Stone'u bu prestijli ödülün ilk sahibi olarak onurlandırmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Sharon'un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim haline getirdi. Ayrıca bu ödülü, pek çok yaratıcı çalışmanın merkez üssü olan Türkiye'de başlattığımız için de mutluyuz" ifadesini kullandı.

İlk 'Uluslararası Altın Küre İkon' ödülünün ev sahibi: Türkiye

İlk 'Uluslararası Altın Küre İkon' ödülünün Türkiye'de olması için bir yılı aşkın süredir çalışma yürüten Golden Globe (Altın Küre) Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Tapan da uluslararası kutlamaları Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Davete Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu, Nesrin Cevadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.