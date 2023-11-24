Siemens'den özel bir konser: “100. Yıl Cumhuriyet Operası”

Çeyrek asırdır devam eden ve Cumhuriyet'in 100. yılında 'Kulağımız Sizde' mottosuyla düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması'nın bu yılki galibi, önceki yılların kazananları ve Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası aynı sahnede yer aldı. Konserden elde edilen tüm gelirler ise depremden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla Darüşşafaka'ya bağışlandı.

Siemens Türkiye, uzun süredir destek verdiği opera alanındaki etkinliğini Cumhuriyet’in 100. yılında zirveye taşıdı ve Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’nı kurarak bu alandaki varlığını daha da pekiştirdi. Orkestra, ilk performansını 19 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu’nda düzenlenen ‘100. Yıl Cumhuriyet Operası’ konseriyle sergiledi.

25 yıldan beri düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın ödülleri, özel bir gecede sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi Eda Umay Akan, ikincisi İbrahim Görkem Özcan oldu. Üçüncülüğü ise Ayben Bağcı ve Zeynep Seray Özcan paylaştı. 100. Yıl Cumhuriyet Operası konserinde, geçmiş yıllarda dereceye girenler ve bu yılın kazananları, Agata Zajac’ın orkestra şefliğinde sahne aldı.

Ulusal opera yarışması

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis, yaptığı açıklamada, çeyrek asırdır Türkiye’nin ulusal nitelikte en uzun soluklu opera yarışmasını düzenlemenin ve ülkemize yepyeni bir senfoni orkestrası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yarışmanın aynı zamanda Siemens Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağının da en önemli örneklerinden biri olduğunun altını çizen Hüseyin Gelis sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyetin 100. yılında, Siemens Türkiye Opera Yarışmamızın 25. yılındayız. Lider bir teknoloji şirketi olarak, farklı alanlarda yeteneklerin ve yaratıcılığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu değerli yarışma ile hem ülkemizin kültür-sanat alanında dünyada adından söz ettirmesini hem de çok daha fazla gencimizin sanat kariyerlerindeki keşif yolculuklarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Topluma karşı sorumlu marka misyonumuzla ele aldığımız kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın odağında, eğitimle birlikte, ülkemizin kültürel hayatına katkı da önemli başlıklarımızdan birini teşkil ediyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun en güçlü yansımalarından biri olan Siemens Türkiye Opera Yarışması ile gençlerimizin sanat kariyerlerinde ilerlemelerine vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandırdığımız yepyeni Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası ile sanat alanındaki desteklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu anlamlı yılda, orkestramızın ilk konserinin, yarışmamızın çeşitli yıllarının kazananları ile aynı sahnede buluşarak sahneledikleri ‘100. Yıl Cumhuriyet Operası’ olmasından gurur duyuyoruz.”

Orkestranın ilk konseri

Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht: “25 senedir Türkiye’nin opera alanındaki en önemli ulusal platformları arasında yer alan Siemens Türkiye Opera Yarışması, aynı zamanda yerel klasik müzik ekosisteminde de önemli bir rol oynuyor.

Genç yeteneklere hem ufuklarını genişletme hem de başarılı bir uluslararası kariyere olabilecek en iyi başlangıcı yapma fırsatı sunuyor. Türkiye’de kültürel gelişimi destekleyen, çeşitliliği ve sanatçılar arasında paylaşımı teşvik eden bu değerli projenin, toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığına inanıyorum ”dedi.

Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya ise şöyle konuştu: “Orkestramızın ilk performansını sahnelediği bu konserimizi halka açık olarak düzenlemek ve bilet satış gelirlerinin tamamını depremden etkilenen öğrenciler için Darüşşafaka’ya bağışlıyor olmak bizim için çok kıymetli. Siemens Türkiye Opera Yarışması da bugüne kadar 150’den fazla gencin sanat kariyerinde dönüm noktası oldu. Yarışmamızın kazananları bu yıl da birbirinden kıymetli ödüllerle kariyer yolculukları için önemli kazanımlar sağlayacak.”