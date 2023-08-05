Sigorta Haritaları Sergisi, özel eserlerle İstanbul’un mimari geçmişini belgeliyor

Türkiye’nin sigortacılık tarihinin kapılarını aralayan Sigorta Haritaları Sergisi’ne BNP Paribas Cardif ev sahipliği yapıyor. BNP Paribas Cardif Genel Müdürlük binasında 20 Ekim 2023 tarihlerine kadar ziyaretçileri ile buluşacak sergide, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) arşivlerinde yer alan ve sigortacılık sektörü için zengin bir miras olan 18 eser yer alıyor. Ünlü Hırvat Kartograf Jacques Pertvititch’in hazırladığı ilk İstanbul Sigorta Haritalarının 100. yılına özel, TSB tarafından düzenlenen “Sigorta Haritaları Sergisi”ndeki eserlerin çoğu Pertvititich’e ait. İstanbul’un çeşitli semtlerini gösteren ve bugün değerli birer eser niteliği kazanan haritalar günümüze taşınıyor.

İstanbul’un ilk sigorta haritaları

BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir bu özel sergi ile ilgili şunları söyledi: Tarihi kaynak niteliğindeki sigorta haritalarının yapımına ilk olarak 1922’de Pervititch tarafından başlanmış ve çeşitli kartograflar tarafından 1950’li yılların ortalarına kadar bu harita çalışmalarının yapımına devam edilmiş. İstanbul’un bir nevi risk envanterini arşivleyen bu haritalar, 100 binin üzerinde binanın, malzemesi ve konumu gibi bütün detaylarıyla işlendiği haritalarda, kentin döneme ait yapısal durumu ve riskleri tarihe not düşülerek belgeleniyor. Haritalarda, İstanbul'un görkemli tarihi eserleri ve kamu binaları kadar en sıradan ahşap evlerinin de büyük bir özenle aktarıldığını görüyoruz. Hazırlandıkları dönemden bir süre sonra kullanımdan kalkan ve şu an TSB’nin arşivlerinde saklanan bu haritalar, gösterilen özen sayesinde değerli birer koleksiyon parçası haline gelmiş. Bu özel eserler 20 Ekim 2023 tarihine kadar Genel Müdürlük Binamızın giriş katında ziyaretçisi ile buluşacak. İstanbul’un ilk sigorta haritalarını merak eden, görmek isteyen herkesi binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

Zamanı durduran sergi

Sadece sigortacılığın değil İstanbul’un da tarihine uzanan sigorta haritaları, İstanbul’un Beşiktaş, Cihangir, Balat, Unkapanı, Eminönü ve Beyoğlu gibi köklü semtlerindeki görkemli tarihi eserleri, kamu binalarını ve dönemin yaygın mimari unsuru olan yapıları kayıt altına alıyor. Zamanı durduran bu haritalar, bugün itibariyle çok hızla dönüşmüş ve dönüşen İstanbul'da kentin veya bir noktasının geçmişiyle ilgili araştırma yapan herkesin başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Özellikle restorasyon amaçlı çalışmalarda bu haritalar kentin hangi noktasında, hangi binanın, hangi malzemeyle yıllara meydan okuduğunu veya zamana yenik düştüğünü anlatarak, en doğru bilgiye ulaşıp tarihi yeniden canlandırmaya yardımcı oluyor.