Sinema kanun teklifi yasalaştı

18 Ocak 2019

Geçtiğimiz haftalarda yapımcılar ile salon işletmecilerini karşı karşıya getiren mısır-bilet tartışmasına yönelik hükümlerin de yer aldığı sinema kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre; sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek.

Ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satılamayacak.

Uygun bulunmayan filmler gösterime girmeyecek

Kanun ile ayrıca, film desteklemelerine karar vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek 3 üye ve bir bakanlık temsilcisinin de yer aldığı 8 kişilik kurullar oluşturulması öngörülüyor.

Öte yandan, yerli ya da yabancı tüm sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime girmeden önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak, uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış filmler, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek.

Destek sözleşmesi için Cumhurbaşkanlığının görüşü alınacak

Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağlayabilecek.

Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası ve gösterim süreçlerinin genellikle bir yıldan uzun sürmesi nedeniyle, bütün destek türleri için Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü ile yıllara sari destek sözleşmesi yapılabilecek.

Kaynak: AA