Sinema tutkunlarına müjde: Filmekimi 4 Ekim'de başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl 4-13 Ekim'de İstanbul, 10-13 Ekim'de Diyarbakır, 17-20 Ekim'de Ankara, 24-27 Ekim'de ise İzmir'de yapılacak. Etkinlik biletleri bu yıl CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.
İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Cannes'dan Venedik'e, Locarno'dan Toronto'ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler, etkinlik kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.
Filmler, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterilecek. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara'da Kült Kavaklıdere, İzmir'de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir'de izleyicilerle buluşacak.
Ayrıntılı bilgi için 'filmekimi.iksv.org' adresi ziyaret edilebilir.