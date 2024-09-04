  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
  3. Sinema tutkunlarına müjde: Filmekimi 4 Ekim'de başlıyor
Takip Et

Sinema tutkunlarına müjde: Filmekimi 4 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl 4-13 Ekim'de İstanbul, 10-13 Ekim'de Diyarbakır, 17-20 Ekim'de Ankara, 24-27 Ekim'de ise İzmir'de yapılacak. Etkinlik biletleri bu yıl CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Cannes'dan Venedik'e, Locarno'dan Toronto'ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler, etkinlik kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterilecek. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara'da Kült Kavaklıdere, İzmir'de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir'de izleyicilerle buluşacak.

Ayrıntılı bilgi için 'filmekimi.iksv.org' adresi ziyaret edilebilir.