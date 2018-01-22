Sinema ve müziğin unutulmazlarına "dijital" koruma

22 Ocak 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce ilk olarak 2013'te başlatılan "Dijital Belge Arşivi Projesi" ile 1932 yılından günümüze kadar uzanan milyonlarca sinema ve müzik eserine ilişkin belgeler, dijital ortama aktarılarak koruma altına alındı.

Eserlerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek ve belgelerin dijitalleştirilerek çok sayıda insana ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, bugüne kadar 7 milyon belge dijital ortama aktarıldı.

Söz konusu dokümanlar arasında 1932'den itibaren sinema ve müzik eserlerine ait kayıt tescil belgeleri, sansür belgelerini içeren "karar belgeleri" ile eserler için verilen bandrollere ait belgeler ile Türk sinemasının önemli yapıtlarının afişleri yer alıyor.

En eski belge "Düğün Gecesi" filmi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü (TEHAKSİS) otomasyon sistemine aktarılarak belge erişimi aktif olarak kullanıma açılan belgelerin en eskisi 1932 yılı yapımı olan "Düğün Gecesi" adlı filme ait.

Proje ile sinema ve müzik alanına ait önemli belgelerin korunmasının yanı sıra sektöre ilişkin istatistiki verilere erişim, sinema ve müzik yapımlarına ait rakamlar ve hak sahiplerine ilişkin bilgilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınması da sağlandı.

Proje eski film ve müzik kasetlerine uzandı

Türk sinema ve müzik tarihinin hafızası niteliğindeki bu arşivin fiziki ömrünün uzatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için ikinci adımı atan Bakanlık, "Dijital Ses ve Görüntü Arşivi Projesi"ni de hayata geçirdi.

Söz konusu projeyle de sadece belgeler değil, Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yerli sinema ve müzik eserlerine ait VHS, BETAMAX, CD-DVD, plak, ses kaseti gibi farklı formatlardaki ses ve görüntüler de dijitalleştirilecek.

Bu kapsamda bu yıl içerisinde toplam 65 bin materyalin dijital ortama aktarılması sağlanacak.

Türk sinema ve müziğinin kült eserleri korunacak

Bakanlık, proje genelinde ise toplamda 400 bin sinema ve müzik eserinin dijitalleştirilmesini planlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte aralarında "Susuz Yaz", "Yılanların Öcü", "Malkoçoğlu", "Hababam Sınıfı" gibi Türk sinemasının seçkin örneklerinin bulunduğu filmler ile "Münir Nurettin Selçuk", "Müzeyyen Senar", "Zeki Müren", "Barış Manço" gibi duayen sanatçıların seslendirdiği Türk müziğinin unutulmaz eserleri ile toplum tarafından çok bilinmeyen binlerce sinema ve müzik yapımı koruma altına alınarak, gelecek nesillere aktarılacak.

Kaynak: AA