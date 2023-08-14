Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı devam ediyor
"Barbie" ve "Oppenheimer", vizyondaki dördüncü haftalarında da ABD gişesinde liste başı olmayı sürdürüyor. Hafta sonu 34 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Barbie'nin Amerika'daki toplam hasılatı 526,3 milyon dolara, küresel hasılatı ise 1 milyar 183 milyon dolara ulaştı.
Barbie, ABD'de vizyondaki dördüncü hafta sonunda da gişe liderliğini kaptırmadı. Hafta sonunu 33,7 milyon dolarla geride bırakan film, ABD'de toplamda 500 milyon dolar baremini aşmayı başardı. Film, dünya genelinde de 1,184 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanlarda Warner Bros.'un en çok hasılata erişen ikinci filmi oldu.
Box Office Türkiye'ye göre Bir hafta sonra Oppenheimer ikinci sıradaki yerine geri döndü. 18,8 milyon dolarla Barbie'yi takibini sürdüren film, ABD'de 250 milyon doları, globalde ise 650 milyon doları geride bıraktı.