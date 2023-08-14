Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı devam ediyor

Barbie, ABD'de vizyondaki dördüncü hafta sonunda da gişe liderliğini kaptırmadı. Hafta sonunu 33,7 milyon dolarla geride bırakan film, ABD'de toplamda 500 milyon dolar baremini aşmayı başardı. Film, dünya genelinde de 1,184 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanlarda Warner Bros.'un en çok hasılata erişen ikinci filmi oldu.

Box Office Türkiye'ye göre Bir hafta sonra Oppenheimer ikinci sıradaki yerine geri döndü. 18,8 milyon dolarla Barbie'yi takibini sürdüren film, ABD'de 250 milyon doları, globalde ise 650 milyon doları geride bıraktı.