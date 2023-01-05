Sinemda 6 film vizyona giriyor

Çağan Irmak'ın yönettiği "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu beyaz perdeye taşıyacak.

Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez ve Nergis Öztürk eşlik ediyor.

Mirsad Heroviç'in görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri müzisyen Teoman'ın imzasını taşıyor.

"Düşeş 1-Mafya Sızıntısı"

Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran, Ceyda Ateş ve Ufuk Özkan'ın başrollerinde oynadığı "Düşeş 1-Mafya Sızıntısı", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapım, karıştıkları suçun kefareti olarak, emniyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak zorunda kalan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

"Fabelmanlar"

Steven Spielberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Fabelmanlar", II. Dünya Savaşı sonrasında, Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman'ın, sinemanın büyüsüyle aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışmasını konu ediyor.

Senaryosunu Spielberg ile Tony Kushner'in kaleme aldığı filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle ve Julia Butters oynadı.

"Metronom"

Alexandru Belc'in yönettiği "Metronom", 1972 yılının Romanya'sında, genç bir kadının ülkeden kaçacağını öğrendiği erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği son birkaç günü anlatıyor.

Dram sahneleriyle öne çıkan Fransa ve Romanya ortak yapımı filmde, Mara Bugarin, Serban Lazarovici ve Vlad Ivanov rol aldı.

"Evlad-ı Cin"

Berna Gülen, Serhat Şentürk ve Yavuz Gürbüz'ün rol aldığı, Suat Ergin'in yönettiği "Evlad-ı Cin", bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini işliyor.

"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"

İsmail Fidan tarafından yönetilen "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", haftanın animasyon filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.