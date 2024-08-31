Sonbaharın ilk film festival rüzgarı Venedik’ten esiyor

Dünya sinemasının en prestijli ve köklü organizasyonlarından biri olan 81. Venedik Film Festivali, 28 Ağustos’ta Tim Burton’un yönetmenliğini yaptığı "Beetlejuice Beetlejuice" filminin dünya prömiyeri ile kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü akınına sahne olan festival, sinema dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren kırmızı halı geçişine sahne oldu. Kapanışı ise "The American Backyard" filmiyle yapacak olan festival, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Aslan’ın yeni sahibini bulmak için geri sayıma başladı.

Bu yılki jüri başkanı, sinema dünyasının saygın isimlerinden biri olan Fransız aktris Isabelle Huppert, açılış konuşmasında yaptığı etkileyici açıklamalarla geceye damgasını vurdu. Sinemanın evrensel ve birleştirici gücüne vurgu yapan Huppert, "Bu gece hangi dili konuşsam diye kendime sordum," diyerek başladığı konuşmasında, sinemanın sınırları aşan, kimseyi dışlamayan ve sonsuza kadar yaşamayı hak eden evrensel bir dil olduğunu belirtti. "Bu, sinemanın dilidir," diyerek sözlerine son veren ünlü aktris, Venedik Film Festivali’nde bulunmanın kendisi için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Festivalin bu yılki programı da oldukça zengin ve çeşitli. Özellikle merakla beklenen filmler arasında, Maria Callas’ın hayatını anlatan biyografik eser Maria dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Valeria Golino yer alıyor. Ayrıca, Joker’in ikinci devam filminde Lady Gaga ve Joaquin Phoenix, Joker ve Harley Quinn karakterlerinin maceralarını sinemaseverlerle buluşturacak. Julianne Moore ve Tilda Swinton’ın başrollerini paylaştığı The Room Next Door ise yıllar sonra umulmadık bir karşılaşma yaşayan iki eski arkadaşın hikayesini anlatıyor. Festivalin bir diğer iddialı yapımı olan ve Daniel Craig’in başrolünde olduğu Queer, izleyicileri 1940’ların Meksiko City’sine götürüyor.

Toplamda 21 filmin Altın Aslan ödülü için yarışacağı festivalin kapanış töreni, 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sinema dünyasının dört gözle beklediği bu törende, Altın Aslan’ın yanı sıra diğer kategorilerdeki ödüller de sahiplerini bulacak. Sinemaseverler için heyecan dolu anların yaşanacağı Venedik, bir kez daha sinema tarihine damga vuracak.