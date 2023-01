Sosyal medyanın kraliçesi Kendall Jenner Madame Tussauds İstanbul’da

Takip Et

Kendall Jenner’ın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da sadece kendisine ait “backstage” alanında sergilenecek. “Keeping up with the Kardashians” isimli televizyon dizisi gibi projelerle dünya çapında bir şöhrete sahip olan Kendall Jenner’ın figürü, 18 Ocak’tan itibaren Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor. Ünlü modelin sayısız ince detaylarını barındıran figür, gerçek gibi dikkatleri üstünde çekiyor.

14 yaşında modelliğe başlayan Jenner, Instagram’da en fazla takipçiye sahip olmasıyla sosyal medyanın kraliçesi olarak tanınmaktadır. Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana, Chanel, Tommy Hilfiger ve Marc Jacobs gibi modanın öncü markalarının da reklam yüzü olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Sadece modellikle değil farklı alanlardaki projeleri ile bilinirlik kazanmaya başladığında sadece 22 yaşında olan yıldızın diğerlerinin ayak izinden gitmeyen, mükemmeliyetçi ve her alanda farklı olmak isteyen bir kişiliğe de sahip olduğu biliniyor.