T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Girne Belediyesi'nden yeni işbirliği
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokolde imzası bulunan taraflar, Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun geliştirilmesi için ortak çalışmalar düzenlenmesi ve tiyatro sanatının turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkı sağlaması amacıyla yeni bir işbirliğine adım atıldığını açıkladı.
AA
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, imza töreninde yeni iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirtti.
Protokole yönelik görüşlerine yer verilen Girne Belediye Başkanı Şenkul, imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, güçlü sanatçı kadrosu ile Türkiye Devlet Tiyatroları'nın ülke kültür ve sanatına önemli katkıları olacağını belirtti.