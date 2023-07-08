Tenisin ve en parlak yıldızlarından birinin kutlaması

Cameron Norrie, rekabetçi ve agresif oyun tarzının yanı sıra azmi, kararlılığı ve kendine olan inancıyla, Birleşik Krallık'taki ve dünyanın dört bir yanındaki tenis severleri heyecanlandırıyor. Rado YoungStars takımına 2021'de katıldı ve kısa sürede bu statüyü gölgede bırakarak 2022'de ATP sıralamasında ilk ona girdi. Sürekli olarak dünyanın en iyi on beşi arasında yer alıyor. Rado, tenisin en ilgi çekici yıldızlarından biriyle ortaklaşa tasarladığı Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition saatinin tanıtımını yapıyor.

Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition, 42 mm parlak paslanmaz çelik kasası ve kurma koluyla birlikte, üzerinde mat beyaz Super-LumiNova® kaplı sayı ve işaretler bulunan parlak yeşil ileri teknoloji seramik bezel eklentili bir parlak paslanmaz çelik döner bezele sahip. Bezel eklentisinin rengi, her iki tarafı yansıma önleyici kaplamalı kutu şeklindeki safir kristalden görünen yeşilden beyaza degrade kadranla mükemmel bir şekilde tamamlanıyor. Rado'nun tanıdık hareketli çapa sembolü, saat 12 pozisyonu ile kadranın merkezi arasında mor bir arka plaka üzerine zevkli bir şekilde yerleştirildi. Gri merkezi akrep ve yelkovan beyaz Super-LumiNova® ile kaplandı ve merkezi saniye ibresinin ucu tenis toplarının rengine eğlenceli bir gönderme olarak sarı Super-LumiNova® ile yer alıyor.