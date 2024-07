Titanic ve Avatar yapımcısı Jon Landau 63 yaşında hayatını kaybetti

Takip Et

Yönetmen James Cameron'ın uzun süreli yapımcı ortağı olan Landau'nun, bir yıldan fazla süredir kanserle savaştığı belirtildi.

Yapımcının kardeşi Tina, sosyal medyada ölümünü doğrulayarak, yapımcıyı "bir kızın hayal edebileceği en iyi kardeş" olarak nitelendirdi.

Hollywood yapımcıları Ely ve Edie Landau'nun oğlu olan Jon, bir süre 20th Century Fox adlı film yapım şirketinde yönetici olarak çalıştı. Ardından Cameron'la birlikte, dünya çapında gişede 1 milyar dolar barajını aşan ilk film olan 1997 yapımı Titanic filminin yapımında yer aldı.

Daha sonra sırasıyla 2009 ve 2022'de vizyona giren Avatar ve devam filmi Avatar: The Way of Water ile Titanic'in rekorunu kırmaya devam etti.

Cameron, Landau'nun ölüm haberinin ardından The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Büyük bir yapımcı ve önemli bir insan aramızdan ayrıldı" diye konuştu.