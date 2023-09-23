Tosyalı Holding, The Yard Sergisi ile sanatı ve sanatçıyı destekliyor

Bu yıl üçüncü edisyonu gerçekleşen The Yard dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan bir sergi The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşacak. Tosyalı Holding partnerliğinde gerçekleşecek bu sergide yer alacak sanatçılar: Ângela Ferreira, Anne-Julie Raccoursier, Bosco Sodi, Clemens Wolf, Dorian Gaudin, Gianni Motti, Mehmet Ali Uysal, Nasan Tur, Socratis Socratous.

Heykeltıraş Varol Topaç’ın kinetik hareketli eseri sergilenecek

Tosyalı Holding’in ‘Sürdürülebilir Sanat’ koleksiyonunda yer alan çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yaratılan Varol Topaç’ın bir eseri de Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu’nda sergilenecek. Heykel sanatına farklı yorumu ve bakış açısıyla dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı, Heykeltıraş Varol Topaç, Tosyalı Holding’in geri dönüşüme uygun çelik atıklardan kinetik hareketli bir eser oluşturarak sürdürülebilirliğe yeni bir bakış açısı ve yorum katacak. İnsanı merkeze alarak doğum, ölüm, yaşam sürecindeki atık malzemelerin bir sanat eserine dönüşmesini esas alan eser, kinetik tasarımıyla ziyaretçilere interaktif bir deneyim de yaşatacak.

Ayrıca, Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu kapsamında 29 Eylül 2023 tarihinde Tosyalı Holding’in Sürdürebilirliği İnşa Etmek: Kamu(Sal) Sanat İş Birliği Üzerine Dialog adında bir panel düzenlenecek.