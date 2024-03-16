Tulipomania Sergisi ile lalenin izinde bir sanat yolculuğu

İstanbul Lale Müzesi, tarih kokan duvarları arasında sanatseverlere farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ali Bakova'nın küratörlüğünü üstlendiği bu özel sergi, 55 sanatçı ve tasarımcının 200 eserini bir araya getiriyor.

1630'ların Hollanda'sında başlayan ve bir zamanlar tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Lale Çılgınlığı’nın hikâyesini anlatan bu sergi, lalenin Orta Asya'nın rüzgarlı bozkırlarından İstanbul'un yemyeşil imparatorluk bahçelerine uzanan serüvenini gözler önüne seriyor. İstanbul Lale Vakfı'nın koordinasyonuyla gerçekleşen Tulipomania Sergisi, geleneksel sanat anlayışı ile günümüzün çağdaş yaklaşımlarını bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

AI Art - Yapay Zekâ Sanatı, CodeArt, video enstelasyonlar ve mekâna özel üretilen VR teknolojisi gibi modern sanat formları, serginin zengin içeriğini tamamlıyor. Muammer Yanmaz, Genco Gülan, Tijen Samuray, Can Akerson, Chiara de Rocchi, Sıla Şehrazat Yücel, Leyla Taranto, Gürkan Yücel gibi 55 sanatçı ve tasarımcının eserlerinin yanı sıra Lale Müzesi'nin seçkilerinin de yer aldığı sergi, 1-14 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Vakfı'nda sanat tutkunlarını bekliyor.

Tulipomania Sergisi, sadece bir sanat sergisi değil, aynı zamanda lalenin kültürel ve tarihsel önemini vurgulayan bir yolculuk. İzleyiciler, bu eşsiz sergi sayesinde lalenin geçmişten günümüze uzanan etkileyici hikâyesine tanıklık edecekler.