"Turizmi 12 aya ve 81 ile yayıyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) haziran ayı bilgilendirme toplantısını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla yaptı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılında atılan adımlar neticesinde turizm gelirinin 46,3, milyar dolara, ziyaretçi sayılarının ise 52 milyona ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin 2022'de 3 basamak birden yükselerek dünyada en fazla ziyaretçi alan 3'üncü ülke olduğuna işaret eden Ersoy, “2023 hedefini 60 milyon turist 56 milyar dolar turizm geliri olarak ilan ettik. Seçime ve depreme rağmen bu hedefimizi koruyoruz. 2028’de ise hedef 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olacak” diye konuştu.

Bakan Ersoy, “Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor; turizmi 12 aya ve Türkiye’nin 81 iline yayıyoruz. Ülkemiz, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladı. Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek üzere oluşturulan bu programın kapsamında, öncelikli olarak konaklama tesisleri yer almaktadır” dedi.

Pazardaki talebi görerek sektöre düzenleyici standartlar getirme kararı aldıklarını ifade eden Ersoy, “Programda geçişin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlandı. 2030'a kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023'te; ikinci aşaması 2025'te ve son aşama ise 2030'da gerçekleştirilecek olup bu süreçte tüm uluslararası standartların sağlanması hedeflendi. Eminim ki 2023 yılı turizmde yeni rekorları kıracağımız bir yıl olarak tarihe geçecektir” diye konuştu.

Turizm sektöründeki bugün itibariyle beklentilerinin yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artış trendinin devam edeceğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, sektörde yukarı doğru gidecek grafiğin oluşacağını söyledi.

TÜROB ve Sektör kuruluşları olarak kamu-özel sektör iş birliğinde atılacak adımlarla turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisini, istihdamı ve kalkınmayı desteklemeye edeceğini söyleyen Eresin, “Bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan hedefi 1 milyon 800 bin ziyaretçi

Müberra Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Otelciler Birliği veTürk Hava Yollarıiş birliğinde,Alaska Turizm organizasyonuyla “Tek millet iki devlet” ülküsünden hareketle Azerbaycan’ın başkentiBakü’de son derece başarılı bir workhop gerçekleştirdiklerini söyledi. Eresin, “Bu tür çalışmalarla iki ülke arasında turizm hacmini kısa vadede1 milyon 800 bin ziyaretçiye çıkartacağımıza inanıyorum. Workshop çalışmalarımızın Eylül itibariyle Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan’da devam edeceği müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.