Türkiye İş Bankası 'Okur Buluşmaları' 24 Ekim'de başlıyor
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın düzenlediği, yazar ve çevirmenlerin konuk olacağı 'Okur Buluşmaları' 24 Ekim'de başlayacak. Programın ilkine '2024 Kafka Yılı' kapsamında, Franz Kafka'nın eserlerini Almancadan Türkçeye kazandıran Regaip Minareci konuk olacak.
Türkiye İş Bankası 'Okur Buluşmaları' 24 Ekim'de başlıyor. İlk etkinliğe Franz Kafka'nın eserlerini Türkçeye çeviren Regaip Minareci konuk olacak.
İş Mekan'da saat 19.00'da yapılacak etkinliğin moderatörlüğünü Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin editörlerinden Gamze Varım üstlenecek.
Her ay ücretsiz olarak düzenlenecek 'Okur Buluşmaları'na katılım için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılabilecek. Detaylı bilgi için 'iskultur.com.tr' adresi ziyaret edilebilecek.