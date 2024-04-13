Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’ya renk katacak

Festival kapsamında, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dokuz gün boyunca Adana renklenecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak. Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn Merkez Park'ta, Gece Yolcuları, Kafadar gibi birçok farklı müzisyen ve grup ise Atatürk Parkı'nda sahne alacak. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman Atatürk Parkı'nda Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek.

Sergiler şehri renklendiriyor

Türkiye Kültür Yolu kapsamında programda yer alan sergiler Adanalı sanatseverlerle buluşacak. Uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda sergilenecek.

Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapacak olan Milli Mensucat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluşacak. Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’na ev sahipliği yapacak. Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Odyssey /Arayış” adını verdiği sergisi de Tarım Müzesi’nde olacak.

Kapalı gişe oyunlar sahnede

Festival kapsamında birçok tiyatro oyunu da sahnelenecek. Üç yalnız, kentli kadının hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının anlatıldığı “Kadınlar, Filler ve Saireler”, Majestik Tiyatrosu’nu yeniden açmak için büyük bir maceraya atılan beş kadının öyküsünün anlatıldığı “Majestik”, radyo icat ederek zengin olma hayali kuran beş kafadarın başından geçen olayları konu alan “Radyo-yu Hümayun”, bireylerin medya ve toplumsal gerçeklikle olan çatışmalarını dramatik bir şekilde sahneye taşıyan “Yüzleşme”, Amerikan lobotomisinin öncüsü olan Dr Freeman’nın, uyguladığı tedavi yöntemini ülkenin dört bir yanını dolaşarak tanıttığı sırada başına gelenleri anlatan “Lobotomobilin Üç Seferi” festival kapsamında sahnelenecek.

Atatürk Kültür Yolunda

Türkiye'nin 16 şehrinin ikonik mimari yapılarında ölümsüzleşen Atatürk'ün anısı sanatın dijital dünyasında canlandırılıyor. Bu özel proje, Atatürk'ün izlerini sanatın modern ifadesiyle birleştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arşivinden alınan binlerce fotoğraf ve videonun Atatürk görselleri üretmekte uzmanlaşan yapay zeka algoritmasına yüklenmesi sayesinde muazzam gerçeklikte Atatürk çıktıları elde edilebiliyor. Sanatın evrensel dilindeki gücüyle, Atatürk'ün ziyaret ettiği ve anılar bıraktığı her şehrin ikonik yapılarında dijital sanatın dokunuşunu hissettiriyor.

Yapay zeka destekli bu dijital sanat içeriği, Atatürk'ün anısına olan saygıyı ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasını bir araya getirerek, izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Eser, Atatürk’ün Kültür Yolları Festivali gerçekleştirildiği ikonik yapıların önünde fotoğraf çektirmesi enstantanesini yapay zeka desteği ile canlandırıyor. Bu proje, geçmişin değerlerini dijital platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını izleyicilere yeniden keşfettirmeyi amaçlıyor.

"Makine Halüsinasyonları" Refik Anadol

“Makine Halüsinasyonları” Refik Anadol’un doğanın kolektif görsel anılarına dayanan veri estetiği üzerine devam eden araştırma projesinden ortaya çıkıyor. Aorist Art ve Faena Hotel Miami Beach ile işbirliği içinde ve Miami Beach'te sergilenen, halka açık sosyal medya platformlarından 35 milyon 742 bin 772 mercan görüntüsü topladı ve bunları makine öğrenimi sınıflandırma modelleriyle işledi.

Makine zihni, veri noktaları arasında kendi bağlantılarını kurmaya ve alternatif mercan şekilleri ve renkleri hakkında "halüsinasyon" yapmaya başladığında, veri evreni, akışkan dinamiklerinin Refik Anadol'un sanatsal yaratıcılığının ana ilham kaynağı haline geldiği gizli bir kozmosa doğru genişler. Dijital bir veri ekosistemini ve birçok canlı ekosisteme ev sahipliği yapan bir manzarayı birbirine bağlayan sanat eseri, koruma ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Makine Halüsinasyonları, doğanın kolektif görsel anılarına dayanan RAS Lab'da veri estetiği üzerine devam eden bir yapay zeka araştırması olarak tanımlanıyor.

Bir Osmanlı yıldızı: Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh matematikçidir, silahşordür, sporcudur, şairdir, hattattır, felsefecidir, tarihçidir, nakkaştır, ressamdır. Asıl ününü, kendi icadı olan ve adının bir parçası haline gelen ‘’Matrak Oyunu’’ndan alır. “Bir Osmanlı Yıldızı: Matrakçı Nasuh” adını taşıyan sergide geleneksel ve modern sanat disiplinlerinden, klasik minyatür, hat, çini, modern minyatür ve resim alanlarında eserler üretecek sanatçılar Matrakçı Nasuh’un ‘’Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han’’ eserinde yer alan şehir resimlerini sanatseverlere aktaracaklar. Dijital sanat eserlerinin de yer alacağı sergide yine ‘’ Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han’’ eserinin dijital sanata aktarılmış örnekleri sunulacak.