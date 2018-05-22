22 Mayıs 2018

BATUR İLHAN/ANTALYA -Erdal Tuğcular’ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal’ın librettosunu yazdığı ve sahneye koyduğu “Türküyem” müzikalinin sezon prömiyeri Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 7 Haziran Perşembe saat: 19.00’da gerçekleştirilecek.

Anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem yönetirken, eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Seçil Eyilikeder, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven’in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürüne, sosyal ortamına, değerlerine tanıklık ederken dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

9 Haziran Cumartesi saat: 15.00’te tekrar sahnelenecek olan eserin 20 ve 30 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi opera gişesinden ve www.biletiva.com internet adresinden temin edilebilir.