Uğurluel Kudüs’ü Bursalılarla buluşturdu

17 Kasım 2018

BURSA - Ünlü sanat tarihçisi Talha Uğurluel, Bursa’nın en yeni ve dünyanın en büyük kubbesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde İslam mimarisinin en eski kubbesi Kudüs’ü anlattı. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Talha Uğurluel’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Dinlerin Başkenti Kudüs Eski Şehir’ konulu konferansa Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da vatandaşların arasına oturarak izlediği konferansta, Talha Uğurluel, kendi çektiği fotoğraflar üzerinden Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı tüm bilinen ve bilinmeyen yönleriyle anlattı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, marka bir eser oldu. Adeta bir ziyaret merkezi haline geldi. Açıldığı günden bu yana her geçen gün ziyaretçi sayısında önemli bir artış oluyor. 45 farklı ülkeden ziyaretçiler geldi. Burası sadece bir müze değil, bir kültür ve yaşam merkezi. Her yaştan insan buraya gelerek güzel bir vakit geçirebilir. Bugün de Bursa dışında tüm Türkiye’nin hatta dünyanın dikkatini çeken bir etkinliğe imza atıyoruz” dedi.

“1326 yılına ışınlanmış gibi oluyorsunuz”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni değerlendiren Talha Uğurluel, “Kudüs sokaklarında gezerken tarihi yaşarsınız. Bursa’da Fetih Müzesi’ni gezerken de 1326 yılına ışınlanmış gibi olursunuz. Dünyada birçok panorama müzesini gördüm ancak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kesinlikle gördüklerim arasında en güzeli” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Türkler ve İslamiyet açısından önemini de değinen Talha Uğurluel, yüz yıllar boyunca Türklerin Kudüs’te çok ciddi izler bıraktığını, bu nedenle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması gerektiğini ifade etti. Ünlü sanat tarihçi Talha Uğurluel, konferans sonunda yazmış olduğu kitaplarını okuyucuları için imzaladı.