"Umut ve Güven" sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

İyilik İçin Sanat Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle Taksim Sanat'ta düzenlenen "Umut ve Güven" Sergisi, büyük bir başarıya imza attı. Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış toplam 18 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen İyilik İçin Sanat Derneği, Hatay'da başlattığı "Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar" projesine destek amacıyla 12 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ile iş birliği yaparak Taksim Sanat'a "Umut ve Güven" Sergisi'ni düzenlemişti.

Prof. Dr. Marcus Graf'ın küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Ahmet Oran, Alea Pınar Du Pre, Ayla Turan, Azade Köker, Bedri Baykam, Burcu Perçin, Devrim Erbil, Ebru Uygun, Ekrem Yalçındağ, Emre Namyeter, Gülveli Kaya, Haluk Akakçe, Horasan, Mehmet Güleryüz, Murat Germen, Seydi Murat Koç, Süleyman Saim Tekcan ve Yiğit Yazıcı gibi birbirinden değerli 18 sanatçının eserleri yer aldı. Sergi, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve Taksim Sanat'ta 2 Temmuz'da sona erdi. Toplamda 20.000 kişi sergiyi ziyaret etti. "Umut ve Güven" Sergisi'ndeki eserler, İyilik İçin Sanat Derneği'nin web sitesi olan iyilikicinsanat.org üzerinden görülebilmeye devam ediyor.

Bu etkinlik, sanatın toplumda daha geniş bir kitleye ulaşması ve güçlü bir mesajın sanat yoluyla iletilmesi açısından büyük önem taşıyor. İyilik İçin Sanat Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ gibi önemli kurumların iş birliği, sanatın sosyal sorumluluk projelerindeki rolünü vurguluyor ve gelecekte benzer etkinliklerin düzenlenmesine öncülük edebileceği belirtiliyor.