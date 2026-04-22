Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden, Ferdi Atuner hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ailesi, Atuner’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Önemli projelerde yer almıştı

82 yaşında vefat eden usta oyuncu, özellikle Levent Kırca ile birlikte yer aldığı "Olacak O kadar" skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da bulunan Atuner; "Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz" ve "Çılgın Bediş" gibi yapımlarda rol alarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.