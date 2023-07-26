Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Gruda, 70 yıldan fazla süredir sanat hayatının içindeydi.

Yılmaz Gruda kimdir?

Yılmaz Gruda, Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir. 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını yarıda bırakarak devlet memurluğuna yönelen Gruda, 1950’li yıllarda çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünyasına adım attı.

1956 yılında Cep Tiyatrosu’nda oyunculuk kariyerine başladı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’na bağlı Küçük Tiyatro’da görev aldı. Seyirlik tiyatro oyunları yazıp çeviriler yaptı ve aynı zamanda Muammer Karaca Tiyatrosu’nu yönetti. Yılmaz Gruda, geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisini eserlerine yansıtarak önemli bir iz bıraktı.

Aynı zamanda şair olan Gruda, Attilâ İlhan ile birlikte “mavi hareketi”ni oluşturan isimlerden biridir. Sanatçının yayımlanmış eserleri mevcuttur ve sahne dışında kamera önünde de aktif olarak yer alarak sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Yaşamının ilerleyen dönemlerinde 25 Ekim 2020’de 90 yaşında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Anton Çehov’un “Evliliğin Halleri” oyununda hem çevirmen, derleyici, yönetmen hem de oyuncu olarak sahnede yer almıştır. Yılmaz Gruda, sanat camiasında uzun soluklu ve değerli bir kariyere sahip olmuş önemli bir sanatçıdır.