"Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi insana odaklanıyor

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, iklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel belleklerde yarattığı izdüşümlere odaklanıyor.

İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Nişantaşı'nda bulunan Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak, sanatseverleri etkileyici bir sergiyle ağırlıyor. "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi, Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora'nın küratörlüğünde gerçekleşiyor ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Sergi, doğa, göç, doğal afetler ve iklim sorunları gibi önemli konularda sanatın gücünü kullanarak toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sergi, 23 sanatçının toplamda 47 farklı eserine ev sahipliği yapıyor. Geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamaları gibi çağdaş tekniklerin de yer aldığı bu etkinlikte, sanatın sınırları zorlanıyor. Sanatçılar, birbirinden habersiz bir şekilde ürettikleri eserlerle tek bir hikayede buluşuyorlar ve eserlerde sanatta çok sesliliği ortaya koyuyorlar. Farklı perspektiflerden hareket eden sanatçılar, kent imgesi, çevre kirliliği, teknolojik gelişme ve doğal kaynakların tüketimi gibi güncel konulara vurgu yapıyorlar.

"Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, ziyaretçilerini kişisel deneyimleriyle iklim değişikliği, pandemi, göç gibi evrensel konuların nasıl kesiştiğini keşfetmeye teşvik ediyor. Sergideki eserler, anlatım dilleri ve kullanılan teknikleriyle bir araya gelerek sanatın güçlü mesajını iletmeye çalışıyor. Bu eserler, iç dünyalarında bir yolculuğa çıkmak isteyen ziyaretçileri düşünmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya davet ediyor.

Sergi, günümüzün önemli sorunlarına dikkat çekerek sanatın evrensel diliyle toplumda değişim ve farkındalık yaratma amacı taşıyor. Ziyaretçiler, sanatın gücüyle etkileyici bir yolculuğa çıkarken, sanatçıların duyarlılıkla ele aldığı konularla daha da derinleşecek ve yeni bir dünyayı hayal etme yolunda ilham alacaklar. "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, sanatın toplumun dönüşümünde ne denli önemli bir rol oynayabileceğini vurgularken, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar (alfabetik sırayla): Asiye Yüce, Alla Güner, Artagan Pektaş, Cengiz Üstün, Dilan Kapar, Elvan A. Güven, Gonca Göde, Gülçin K. Nevruz, Gülin Meşe, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Melek Kaya, Nida Nur Erdoğan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Rabia Yıldırım, Seher Bedia Yılmaz, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Uygar Eren Kurt, Zeynep Yazıcı. İyilik İçin Sanat Derneği, sanatın evrenselleşmeye sağladığı katkının bilinci ve genç sanatçıların üretimini destekleme motivasyonu ile 2016 yılında sanatsever kadınların öncülüğünde kuruldu. Sanatsal öğretilerin geniş halk kitlelerinde yaygınlaşması için çaba sarf eden dernek, Pasajda Bir Yıl, Anadolu’dan İzlenimler, Atölye Cer, Alenen Sanat ve Sanat Elçileri gibi devam eden projeleri ile genç sanatçıların sanat izleyicisiyle ve koleksiyonerlerle buluşmasının önünü açıyor.