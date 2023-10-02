“Yepyeni bir evrimsel sürecin ilk adımlarındayız"

Yapay zekânın daha önceki tüm devrimlerden farklı olduğunu ve insanın yarattığı yapay zekânın pek çok yönden insandan üstün olduğunu söyleyen Harari, “Aşina olduğumuz ChatGPT gibi yapay zekâ çalışmaları, organik yaşamın gelişimiyle kıyaslanacak olursa henüz amip aşamasında.

Yepyeni bir evrimsel sürecin hâlâ ilk adımlarındayız. Bu organik bir evrim değil. İnorganik bir zekâ ve organik varlıklara göre milyonlarca kez daha hızlı ilerliyor. Organik hayat milyarlarca yılda evrildi ama yapay zekâda bu sadece birkaç on yıl sürebilir” diye konuştu.

Harari sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekâ yepyeni finansal cihazlar geliştirebilir, bunlar insanların anlayabileceğinin ötesinde olabilir ve 20 yıl sonra hiçbir insan, finansal sistemin nasıl işlediğini anlayamayabilir. Tamamen yapay zekâya güvenmek zorunda kalabiliriz.” Yapay zekâ ile insan arasındaki ilişkiyi rekabet yerine iş birliği temelinde ele almak gerektiğini dile getiren Harari, şöyle konuştu: “Yapay zekâyı öyle düzenleriz ki, bize rakip olmak yerine kapasitemizi yükseltir.

Ancak bunun için çok hızlı hareket etmemiz lazım. Eğer mevcut silah savaşını yapay zekâda her zamanki gibi sürdürürsek bu imkânsız hale gelir. Herkes daha güçlü yapay zekâ üretme konusunda birinci olmak istiyor ama bunu yaparken güvenlik ve kontrol konusunu geride bırakıyor.

Yapay zekâya inanılmaz bir yatırım yapılıyor ama bunun çok küçük bir yüzdesi güvenlik ve kontrol alanına gidiyor. Otomotiv şirketleri nasıl emniyet kemeri ve fren olmadan araç üretemiyorsa ve yatırımlarının yüzde 20’sini güvenliğe yönlendiriyorsa, yapay zekâda da güvenliğe yüzde 20 yatırım yapmalıyız. Sağduyulu olan bu ama tarihte her zaman sağduyu kazanmıyor.”

"Çocuklarımıza hata yapıyoruz"

“Bu, tarihin ya da geçmişin sonu olmayacak ama insanın günlük hayatı belki sona erecek” diyen Harari, “Artık yapay zekâ tarafından yönetilen şirketler göreceğiz. Elbette ekonomik hareketler, kültürel hareketler olmaya devam edecek. Herkes çocuğuna kodlama öğretiyor.

Belki yapay zekâ insandan çok daha iyi kod yazacak. Dolayısıyla çocuklarımıza kodlamayı öğreterek belki büyük bir hata yapıyoruz. Yapay zekâyı geliştirmeye yönelik harcadığımız her 1 dolara karşılık insana da 1 dolar harcamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.