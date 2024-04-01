Yerel Seçim 2024: Behzat Ç. ile tanınan Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut'ta belediye başkanı oldu

Türkiye gelecek beş yıl için yerel yöneticilerini belirlemek üzere dün sandık başına giderken, seçimin popüler adaylarından tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki başkanlık yarışını kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Beşikçioğlu, oyların yüzde 56,58’ini aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62’de kaldı.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.