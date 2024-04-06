“Yerli ya da yabancı olsun, turistin önceliği eğlenirken öğrenmek”

Zühre KURT

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezine ünlü isimlerin figürlerini eklemeye devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’den Yaşar Kemal’e Mozart’dan Madonna’ya kadar müzik, spor, bilim, kültür, tarih ve ünlü liderler gibi bir çok alanda yerli ve yabancı isimlere son olarak, Grammy ödüllü şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve model Dua Lipa'nın balmumu figürü eklendi. Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger ile açılışın ardından turizmde eğlence sektörü ve Madame Tussauds İstanbul’u konuştuk.

Şehir turizminde eğlence sektörünün payı ve bu konuda beklenti/ön görülerinizi alabilir miyiz?

Yerli ya da yabancı olsun, turistin bir seyahat planlamak için önceliklerinden biri eğlence. İnsanlar, eğlenirken öğrenmek istiyor. Seyahat planlamalarında en çok aratılan maddeler arasında tarih, kültür sanat ve eğlence geliyor. Merlin Entertainments olarak hedefimiz o şehri ziyaret edecek turistin en çok arattığı 10 isminden biri olmaktı.

Bu hedefimizi başardığımızı düşünüyoruz. Türkiye’nin turizm potansiyeli oldukça yüksek. Bölge ülkeleri arasında en güvenilir liman durumundayız. Dolayısıyla eğlence sektörünün şu an potansiyelinin hala altında olduğuna inanıyor, bizim gibi global markaların ülkemizde bu potansiyeli ortaya çıkarma güçleri olduğuna inanıyoruz.

Son olarak Grammy Ödüllü Dua Lipa'nın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da. Süreci anlatır mısınız?

Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna dahil olan Dua Lipa'nın balmumu figürünün yapımının yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından ortaya çıktı. Dua Lipa, yaklaşık 15 senedir dünyadaki müzik gündemini meşgul eden, çok beğenilen bir sanatçı. Kendisi kariyerine model olarak başlıyor. Daha sonra şarkı yazarlığı ve şarkıcılık yapıyor.

Grammy ödülü kazanan bir kişi. Stylingi için sanatçının Amerika’daki ekibinden özel olarak izin alındı. 3 Mayıs’ta çıkacak olan albümü "Radical Optimism" öncesinde Madame Tussauds İstanbul’daki açılan balmumu figürünün boyutlandırması ve görüntüsü birebir gerçeği yansıtıyor. Saç, cilt ve stil referansları 2022 Lollapalooza Festivali'nden alınan ve arka planındaki dekoru için Future Nostalgia, The Moonlight Edition albümünün kapağı hazırlandı.

Madam Tussauds İstanbul hakkında bilgi verebilir misiniz?

Merlin Entertainments, Türkiye pazarına 2013 yılında girdi. 2016’da ise Grand Pera binası içerisinde ikibin metrekare alanda Madame Tussads İstanbul’un açılışı yapıldı. Madame Tussauds İstanbul’da, tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence dünyasından 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürü ziyaretçileri karşılıyor. Fransız balmumu sanatçısı Marie Tussauds tarafından 1835 yılında Londra'da Madame Tussauds Müzesi adıyla kurulan balmumu müzesi, dünyanın önemli şehirlerinde başka balmumu müzelerinin açılmasına da ilham kaynağı oldu.

250 yıllık tarihe sahip Madame Tussauds özünde ‘attraction’ (cazibe) tanımlaması ile konumlandırılan bir eğlence merkezi. İstanbul da dahil olmak üzere tüm dünyadaki Madame Tussauds’lar içerisinde ‘interaction’ en öncelikli eğlence formatı. ‘Yıldızlarla yıldız ol!’ mottosuyla ünlülerle yan yana eğlenceli fotoğraf çekebilme imkanı yaratması Madame Tussauds’yu sadece bir müze olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir eğlence merkezine dönüştürüyor.

Madame Tussauds İstanbul’da kimlerin balmumu figürü var?

Tarihteki tanınmış kişilerin ve popüler film ve televizyon kişiliklerinin balmumu kopyaları sergileniyor. hedefliyoruz. Madame Tussauds İstanbul’da yer alan figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Fatih Sultan Mehmet, Barış Manço, Adile Naşit, Yaşer Kemal, Beren Saat, Murat Boz, Edis Görgülü, Will Smith, Justin Bieber, Leonardo Di Caprio, Victoria Beckham, Marilyn Monroe, Einstein, Mozart, Muhammed Ali, Ronaldo, Spiderman, Shrek gibi yediden yetmişe herkesin hayranlık duyduğu Türk ve dünya yıldızları bulunuyor.

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatiline sayılı günler kaldı. Beklentiniz nedir?

Turizmde hareketlilık beklediğimiz tarihler bunlar. Yüksek sezondayız. Istanbul’da turizm açısından önemli bir lokasyonda yer alıyoruz, Beyoğlu’ndayız. Bu nedenle beklentilerimiz olumlu yönde. Okul grupları başta olmak üzere yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayısı artacaktır. Ziyaretçi profiline baktığımızda yerli ya da yabancı çocuklu aileler tarafından tercih ediliyoruz. Aynı zamanda online’dan satınalınan biletlerde yüzde 20’ye varan indirim kampanyalarımız mevcut.

2023 yılını nasıl geçirdiniz? 2024 yılı hedefleriniz neler?

Merlin Entertainments için İstanbul güçlü bir pazar. 2023 yılı ülkemiz özelinde üzücü gelişmeler yaşadığımız bir yıl oldu. Deprem felaketi yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bölgemizde 2 farklı savaş var. Coğrafyamızda zor dönemlerden geçiyor. Dolayısıyla bir değerlendirme yaparken bu faktörleri göz ardı etmememiz gerekiyor. 2023 yılında tüm bu olumsuz koşullara rağmen 500 binin üzerinde misafir ağırladık.

2024 yılında ise iç-dış turizmin ülkemiz adına daha canlı geçeceğine inanıyoruz. Biz de bundan önemli bir pay almayı hedefliyoruz. Turizm potansiyeli pozitif öngörülerimiz doğrultusunda ilerlediği taktirde iç ve dış pazarda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmayı ve İstanbul dışında turizm açısından önem taşıyan Antalya’da da yeni bir Madame Tussauds Müzesi açmayı hedefliyoruz.