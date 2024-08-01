Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova vefat etti

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Günay Kosova, dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.