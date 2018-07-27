'Yönetimde 40 dörtler' raflardaki yerini aldı

27 Temmuz 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın kaleminden çıkan ve ilk baskısı 2014 yılında yapılan “Yönetimde 40 Dörtler” kitabı, güncelleştirilmiş ikinci baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluşuyor. Abe Yayıncılık etiketiyle çıkan kitap, profesyonel ve lider yöneticilik alanında değişimi savunan, yeni sistemleri öğrenmek isteyen, günlük yaşamında zamanı ve elindeki kaynakları en doğru biçimde kullanmak isteyenlere rehber olmayı amaçlıyor.

Yöneticilik, deneyim ve birikimler toplamıdır. İş yaşamımın yanı sıra, akademi ve bürokrasi alanlarında yönetici olarak geçirdiğim yirmi beş yıl içinde, beni heyecanlandıran ve motive eden diğer bir sihirli kelime de “değişim” oldu. Yıllar içinde, yönetmek ve değişim kelimelerinin gerçek sihrinin, birbirlerini kendi içinden çıkarmaları olduğunu daha da net kavradım. Bir yenilik ihtiyacı sizi bir işletmeye yönetici yapar. Ardından siz de geliştirdiğiniz sistem ve modeller ile değişimi gerçekleştirerek, ekip ve çalışma sisteminizi yenilersiniz. Bu yenilenme; yepyeni ürünler, hizmetler ve memnuniyetler meydana getirir. Daha da önemlisi, yenilenme kendini ve projelerini gösterme fırsatı bulan yeni zihinler, yani yeni liderler ortaya çıkarır. Başarı ya da başarısızlık, kesinlikle bir yönetimin sonucudur” diyor Dr. Baraçlı ve ekliyor: “İnsanı her anlamda başarıya götüren unsur hiç bitmeyen bir “öğrenme” sürecidir. Bu çalışma, kişisel, kurumsal ve toplumsal bir “yönetim yöntemleri” kitabıdır.”

İşletmeleri ve yöneticileri başarıya götürecek formüller

Bütün bilgilerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve yaşam çizgilerimiz dışında kalan farklı fikir ve deneyimlerin, yönetim bilimiyle ilgilenenlere çok farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülerek hazırlanan kitap, içinde yaşadığımız bin yılın günümüzdeki ve gelecekteki yöneticileri ile yönetici adaylarına hitap ediyor. Yönetimde 40 Dörtler kitabı; “İşletme, Ürün, Yönetim, İnsan” başlıkları altında dört ana bölümden oluşuyor. Dört ana bölümün altında ise kırk maddede toplanan yönetim biçimleri yer alıyor. Bu kırk maddenin tamamı yine kendi içinde ayrılan dört başlık altında tüm detaylarıyla açıklanıyor. Aforizmalar, gerçekler, yeniden tanımlanan kavramlar, mitler, grafikler, şekiller ve anekdotlarla zenginleştirilen kitap, okuyucuya düşünme ve bildiklerini yeniden sorgulama fırsatı veriyor. Ayrıca, hayatın içinde sıradan ve birbirinden bağımsız gibi görünen birçok unsurun, yönetim bilimiyle olan ilişkisi de farklı bir bakış açısıyla sunuluyor. İşletmeleri ve yöneticileri başarıya götürecek formüllerin anlatıldığı bu çalışma, bir işletmeyi başarıya götüren yöntemlerin yanı sıra “lider yönetici”nin temel özellik ve niteliklerini de ayrıntılarıyla temellendiriyor.

Sherlock holmes’tan Mimar Sinan’a…

Yönetim kavramının hayatımızın her noktasına nasıl nüfuz ettiğini; tarihten, edebiyattan, sanattan, siyasetten birçok figür ve olay ile ilişkilendirerek anlatan bu çalışma, okuyucuyu bazen bir Orta Çağ kasabasına, bazen de Mısır piramitlerine götürüyor. Sokollu Mehmet Paşa’dan Mehmet Âkif Ersoy’a, Sherlock Holmes’tan Albert Camus’ye, Mimar Sinan’dan Edison’a kadar tarihe adını yazdırmış birçok önemli karakter ve şahsiyetin yönetim bilimiyle

ilişkisi ele alınırken, aynı zamanda yönetim bileşenlerinin ilk gençliğimizde hatta çocukluğumuzda dahi bizlerle nasıl birlikte olduğunu bir kez daha anlama fırsatı veriyor. Dr. Hayri Baraçlı, alışılmışın dışında farklı bir tarzla yazılan ve hızlıca okunabilecek akıcı bir dille kaleme alınan bu eseri; çok çalışmanın değil akıllı çalışmanın gücüne inananlara, daima değişim ve yeniliği savunanlara, işini rüyalarına taşıyanlara; aynı zamanda yöneticilere, yönetici adaylarına, gençlere, kendini genç hissedenlere, tecrübelerini tazelemek ve yeniden keşfetmek isteyenlere ithaf ediyor…