Yönetmen Zeki Demirkubuz üniversite öğrencileriyle buluştu

BİLGİ Sinema Sohbetleri kapsamında CineSantral Öğrenci Kulübü işbirliği ile santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte Zeki Demirkubuz, sinema yolculuğunda onu besleyen anılarını öğrencilerle paylaştı.

"Sinemayla tanışmam raslantısaldı"

Sinemayla, Zeki Ökten'in asistanlığını yaptığı süreçte rastlantısal olarak tanıştığını kaydeden Demirkubuz, "Sinema ile tanışmamın çok havalı bir hikayesi yok. 9 sene asistanlık yaptım. Bir kere bile 'Yönetmen olacağım.' diye düşünmedim. Hatta minnet duyuyor ve şükrediyordum. Bu, iyi bir meslekti. Son çalıştığım projede bazı problemler yaşayınca, ben de film çekeceğim dedim ve daha bana ait bir yol açtım kendime." ifadelerini kullandı.

"Başarı istiyorsanız kompleksli olmayın"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demirkubuz, "Başarılı olmak istiyorsanız kompleksli olmayın; siz kendinizi eleştirin. Kendinizi takip edin, sadece arzu ve isteklerinizi takip etmeyin. İnsanın bir sürü gücü var, vicdan ve sağduyu mesela. Bunu herkes küçümsüyor ve kimse bundan bahsetmiyor. Her zaman kötü ihtimali düşünün. Utanmaktan ve gülünç duruma düşmekten korkun. En karanlık seyirciye, en zeki seyirciye göre yazmaya çalışın. Bütün bunları topladığınız zaman istediğiniz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçeklere ulaşma meselesi okulda öğretilemez

Demirkubuz, sinemada tekniğin öğrenilebileceğini, benlik ve kişilikten yola çıkarak gerçeklere ulaşma meselesinin eğitimle ikame edilebilecek bir konu olmadığını ve bunu öğretebilecek okul bulunmadığını vurguladı.

"Hayalim 'Karamazov Kardeşleri' sinemaya aktarmak"

Sinemada yaratıcılığın sadece senaryo ile sınırlı olmadığını belirten Demirkubuz, "Senaryo ya da kurgu benim için değişmiyor. İkisine de aynı emeği ve aynı özveriyi veriyorum. Biri teorik oluyor. Kurguda bir şeyi çıkardım, baktım oldu, öyle devam ediyorum. Yapacağım son film için bir hayalim var ama zor bir hayal. Zamanı geldiğinde, 'Karamazov Kardeşler'i sinemaya aktararak veda etmek istiyorum ama zor gözüküyor." yorumunu yaptı.