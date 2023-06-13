  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
  3. Zorlu PSM Vestel Amfi’de çocuklar caz ile buluşacak
Takip Et

Zorlu PSM Vestel Amfi’de çocuklar caz ile buluşacak

Caz melodilerinin dansla buluşacağı ‘Minikler İçin Caz’ etkinliği 18 Haziran’da Zorlu PSM Vestel Amfi’de her yaştan dinleyiciyi bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ali Baba’nın Çiftliği, Bir Aslan Miyav Dedi, Kırmızı Balık, A Tisket A Tasket, Flintstones gibi herkesin severek dinlediği ve bildiği çocuk şarkılarını, vokalde Bestem Yuvarlak, saksafonda Ozan Akarsu, gitarda Ozan Göğüş, kontrbasta Yarkın Tuncer ve davulda Cem Çatık her yaştan dinleyiciler için Zorlu PSM Vestel Amfi’de çalıyor. 

Vokal: Bestem Yuvarlak

Saksafon: Ozan Akarsu

Gitar: Ozan Göğüş

Kontrbas: Yarkın Tuncer

Davul: Cem Çatık

 