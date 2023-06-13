Zorlu PSM Vestel Amfi’de çocuklar caz ile buluşacak
Caz melodilerinin dansla buluşacağı ‘Minikler İçin Caz’ etkinliği 18 Haziran’da Zorlu PSM Vestel Amfi’de her yaştan dinleyiciyi bekliyor.
Haber Merkezi
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Ali Baba’nın Çiftliği, Bir Aslan Miyav Dedi, Kırmızı Balık, A Tisket A Tasket, Flintstones gibi herkesin severek dinlediği ve bildiği çocuk şarkılarını, vokalde Bestem Yuvarlak, saksafonda Ozan Akarsu, gitarda Ozan Göğüş, kontrbasta Yarkın Tuncer ve davulda Cem Çatık her yaştan dinleyiciler için Zorlu PSM Vestel Amfi’de çalıyor.
Vokal: Bestem Yuvarlak
Saksafon: Ozan Akarsu
Gitar: Ozan Göğüş
Kontrbas: Yarkın Tuncer
Davul: Cem Çatık