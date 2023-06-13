Zorlu PSM Vestel Amfi’de çocuklar caz ile buluşacak

Ali Baba’nın Çiftliği, Bir Aslan Miyav Dedi, Kırmızı Balık, A Tisket A Tasket, Flintstones gibi herkesin severek dinlediği ve bildiği çocuk şarkılarını, vokalde Bestem Yuvarlak, saksafonda Ozan Akarsu, gitarda Ozan Göğüş, kontrbasta Yarkın Tuncer ve davulda Cem Çatık her yaştan dinleyiciler için Zorlu PSM Vestel Amfi’de çalıyor.

Vokal: Bestem Yuvarlak

Saksafon: Ozan Akarsu

Gitar: Ozan Göğüş

Kontrbas: Yarkın Tuncer

Davul: Cem Çatık