2017’de iş dünyasına yaratıcılıklarıyla damga vuranlar

02 Ocak 2018

James Anderson kimdir?Hükümet İnovasyon Programlarının Başı, New York

Neden yaratıcı? Şehirleri inovasyona ittiği için

Ne yaptı/yapıyor? James Anderson, Bloomberg Philanthropies’in hükümet inovasyon bölümünde şehir liderlerinin ivedilikle çözmeleri gereken problemlere çözüm üretmekte. Takımıyla beraber tasarladığı programlar şehirlerin işleyişini, yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik. Anderson’a göre, şehirlerin tekerleği yeniden tekrar tekrar icat etmelerine gerek yok. Birbirlerine bakarak öğrenebilir. Başarılı uygulamaları kendi coğrafya ve kültürlerine uyarlayabilirler. Şehirler, yaşayan, gelişen, dönüştürülen çözüm merkezleri haline gelebilir. Bir şehri hayal edin, işe yarayan fikirlerin geliştirildiği ve daha sonra da başka şehirlerle paylaşıldığı bir ekosistem gibi işliyor. Bir sonraki adımda sonuç aldığı uygulamalarını diğer şehirlerle paylaşıyor. İşte Anderson böyle bir şehir sisteminin peşinde. Anderson’ın başarılı projelerinden biri Bloomberg Harvard Şehir Liderlik İnisiyatifi. Bu proje ile, şehir yöneticileri ücretsiz liderlik eğitimleri alıyorlar ve Mayors Challenge adı verilen yıllık bir yarışmayla yöneticilere uygulanabilir ileri görüşlü fikirleri için burslar ve koçluk imkanları sağlanıyor.

Fıdji Simo kimdir? Facebook’un Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı

Neden yaratıcı? Canlı videoda duyguyu ve -değeri- serbest bıraktığı için

Ne yaptı/yapıyor? Fidji Simo Facebook’un yaklaşık 1.9 milyar kullanıcısının gördüğü haberden reklama her türlü videodan sorumlu kişi. Her bir yeni özellik için takımına şu soruyu soruyor: İnsanlarda hangi duyguyu uyandırmak istiyorsun? Simo çok iyi biliyor ki duyguların ülkelerle tanımlanmış sınırları yok, tam anlamıyla evrensel duygular. 2016 yılında Simo Facebook Live’yi lanse ettiğinde, bu canlı video kaydetme ve yayınlanma uygulamasının amacı netti: heyecan ve sabırsızlık uyandırmak. Bu amaca uygun olarak Simo kullanıcıların gerçek zamanlı yorum yazabilecekleri ve video ekleyenlerin bu yorumları yayınlarına entegre edebilecekleri bir platform oluşturmuş. Kısa sürede, etkileşim videoların merkezi haline gelmiş durumda. Yakın zamanda dünyanın herhangi bir yerinde olan bir arkadaşınızla canlı yayına geçebileceksiniz. Etkileşim tüm fiziksel sınırları yıktığı gibi, Live özelliği ile Facebook global bir fenomen olmayı sürdürüyor. Simo’nun reklamlara yaklaşımı da önce kullanıcı felsefesine dayalı. Facebook’un reklam gelirinin %80’i Simo’nun yaratılmasına yön verdiği mobil reklamlardan gelmekte.

Todd Yellin kimdir? Netflix’in Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı

Neden yaratıcı? Dünyanın nasıl izlediğini çözdüğü için

Ne yaptı/yapıyor? Todd Yellin’in bu çarpıcı sözü duyunca insanı bir sarsıyor: “Eğer yüz üstü düşmüyorsanız, risk almak için yeterince öne doğru eğilmiyorsunuz demektir.” 2016’da Yellin Netfl ix’i 130 yeni ülke pazarına sokmuş, her bir ülkenin kendine özgü band genişliği yeterliliği ve kullanıcı davranışı mevcut. Üç ana noktada özetliyor içeriği Hindistan’dan Brezilya’ya ve Filipinlere kadar nasıl verdiğini. 1. İnternetin yavaş olduğu bölgelerde Netfl ix Kasım 2016 itibarıyla yüklemeye dönüyor. 2. Yellin ulusal kimliğin izleme kimliğinden çok farklı olabileceğini saptıyor. Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Ezel gibi dizilerin 2017’de iş dünyasına yaratıcılıklarıyla damga vuranlar Farklı sektörlerden, farklı mesleklerden ve iş yapış biçimlerinden bir avuç insan yeniliğin başını çekebiliyor. Fast Company’nin bu seneki ilk 100 inovatör listesinden ileri gelenlere bir göz atın. Yeni senede size iş yaşamınızda ilham vermeleri umuduyla... dünyanın her yerinden yabancılar tarafından izlenmesi gibi. Dolayısıyla, ülke odaklı algoritmalardan küresel algoritmalara geçmeye karar veriyor. 3. İngilizce dublaj tamamen out değil - pazara göre pilot projeler başarı sağlayabiliyor. Özellikle Netfl ix orijinal serilerinin lanse edildiği pazarlarda Kasım 2016’dan başlayarak dublaja yer vermeye başladı. Brezilya dizilerinin %3’unu dublaj opsiyonuyla gösterime koydu ve seyircisinden olumlu tepki gördü. Potansiyel gördüğü içeriklerde dublaja şans verecek.

Dıana Greene kimdir? Kıdemli Başkan Yardımcısı, Google Cloud, Google

Neden yaratıcı? Kurumsal bilişime şimşekleri çektiği için

Ne yaptı/yapıyor? Google’ın tüketici hizmetleri (Arama motoru, gmail, vs.) etkileyici bir altyapı üzerine inşa edilmiş ve dünyanın en iyi data merkezlerini, analitik, makine öğrenimi ve görsel tanıma teknolojilerinin sahibi. Google Diane Greene’nin kurduğu teknoloji startup’ını almadan ve bulut bilişim bölümünün başına Greene’ni koymadan önce, henüz şirketlere servis sağlayıcı olmayı hedefl erinde ilk sıralara koymamıştı. Greene Google içerisinde birbirinden bağımsız çalışan, yapı ve fonksiyon açılarından birbirinden farklı takımları bir araya getirdi ve Google teknolojilerinin diğer şirketlerin yararına nasıl kullanılacağını gösterdi. Örneğin, Ocado, dünyanın en büyük online alışveriş firması Google Cloud'ın makina öğrenimini müşteri hizmetlerini geliştirmek için kullanmakta. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus ve data analitik firması Planet Labs Google Cloud’ı uydu görüntülerini saklamak ve proses etmek için kullanmakta. Google yeni bir hizmeti piyasaya çıkardığında, sistemin güvenilirliğini ve hiçbir zaman çökmemesini mühendislerin kontrolüyle garanti etmekte. Greeene’nin amacı, bulut hizmetlerinde de aynı geleneğe devam etmek ve bulut bilişimi Google’nın en hızlı büyüyen birimi haline getirmek.



Helena foulkes kimdir? Başkan Yardımcısı, CVS Health

Neden yaratıcı? Sağlıklı kalmayı kolaylaştırdığı için.

Ne yaptı/yapıyor? Helena Foulkes içinde hem kozmetik hem de eczane barındıran CVS’in üst yönetiminde. Ocak 2017’de birçok Amerikalının hayatını değiştiren bir kararı uygulamaya koymuş: ciddi alerjik reaksiyonlarda anafl aktik şoku önlemek için kullanılan adrenalin iğne Epipen’in muadili Adrenaclick’i satmaya başlamış. Daha ucuz bir alternatife hastaların hızla ulaşması için imkan tanımış. Bugünün insanlarının hasta bakımından kendine bakmaya doğru ilerlediklerini gözlemlemekte Foulkes, herkes eskisine göre sağlığıyla daha yakından ilgili ve hasta olmamak, sağlıklı kalmak için yaşam biçimi düzenlemeye daha istekli. Dükkanda ürünlerin yerlerinin belirlenmesi müşterileri yönlendirmek açısından son derece önemli olabiliyor. Vitamin ve probiyotiklerin yeri soğuk algınlığı ilaçlarının yanı başında. Ayrıca, online verilen siparişler doğrudan dükkana gelen müşterinin arabasına yükleniyor. CVS uygulamasını kullanmanın avantajları ise reçetenin ve sigorta bilgilerinizin cep telefonunuzda kayıtlı olması.



Isabel Mahe kimdir? Bugün Apple’ın Çin Ülke Direktörü, 6 ay öncesinde Wireless Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Apple

Neden yaratıcı? AirPod ile Apple’a yakışır şekilde havadan sihir yarattığı için.

Ne yaptı/yapıyor? Airpod ile Mahe yeniden Apple fan’larına o vaaav hissini yaşattırdı 2016 sonunda. AirPod’un iPhone ile görünmez bir şekilde bağlanması, aynı anda iki cihazla senkronize olması etkileyici. Kullanıcılar müzik dinlerken bir anda iWatch’larından çalan alarmı duyabiliyorlar. AirPod’un sihri vücudunuza cevap vermesinde: kulağınızdan çıkardınız, müzik anında duruyor. İki kere parmağınızla vurduğunuzda telefonu kumanda edebiliyorsunuz. İlk iPhone etkisine yakın sihir faktörü var.

Pamela Fletcher kimdir? Baş Mühendis, General Motors

Neden yaratıcı? Otomotiv sektörünü elektrikleştirdiği için

Ne yaptı/yapıyor? Pamela Fletcher ve takımı ilk elektrikli Chevrolet Bolt EV yaptı. Amerika’da 37 bin 500 dolara satılan tamamen elektrikli bu model maksimum 238 mil hız yapabilmekte. Bu hıza erişebilen bu para sınıfındaki tek elektrikli araba. Hızlı piyasaya çıkmak ve ilk olmak amacıymış ve amacına ulaşmış. Bu teknolojiyi isteyen herkesle paylaşmak Fletcher’ın en büyük motivasyonu olmuş.



Rohıt Prasad ve Toni Reid kimler? Amazon’un Baş Bilim İnsanları ve bugünkü Alexa’nın yaratıcıları

Neden yaratıcılar? Ses kontrol devriminin öncüleri oldukları için

Ne yaptılar/yapıyorlar ? Rohit Prasad ve Toni Reid Amazon’un her zaman dinleyen sanal asistanı Alexa’yı bambaşka bir müşteri deneyimi sınıfına taşıdı. Şimdi de Apple, Facebook, Google ve Microsoft’un birkaç adım ilerisinde olmak için Alexa’yı daha akıllı ve her yerden ulaşılabilir yapmaya çalışıyorlar. 2017 başında Alexa’nın sesle güçlendirilmiş teknolojisini iPhone’lara ve Ford arabalarda hayata geçirdiler. Diğer yazılımcılardan yaratıcı destek almak için 10 bin üzerinde ses kontrollü yetilerin yaratıldığı bir platform kurdular. WebMD sağlık içerikleri, Capital One bakiye bilgileri, ve başka tercüme hizmetlerini bu platform üzerinden hizmete sundular. Reid takımlarına hayal kurmak için mesafe vermenin başarılarının sırrı olduğunu dile getirmekte. Takım içi çalışma güvene dayalı. Prasad Alexa’nın ürün geliştirmesiyle ilgilenirken, Reid müşteri ilişkilerini götürmekte.

Ganesh Bell kimdir? GE Power, Chief Digital Off icer

Neden yaratıcı? Endüstriyel türbin ve jeneratör üreten bir devi yazılım ve data odaklı bir geleceğe taşıdığı için.

Ne yaptı/yapıyor? GE 125 yıldır endüstriyel türbin ve jeneratör üreten köklü bir firma. Köklü firmaların yeni teknolojileri benimsemesi yeni teknolojiler üzerine kurulan startuplar kadar kolay olmuyor, yönetim tarafından yıllarla edinilmiş deneyimlerin ikinci konuma itilmesi olarak yanlış anlaşılabiliyor. Biz böyle yaptık, yaparız gibi düşünceler egemen olabiliyor. GE yazılımın yön verdiği bir geleceğe Ganesh Bell ile gidiyor, data analizinin enerji üreten donanım kadar önemli olduğu bir gelecek. GE Power müşterilerinin makinelerindeki sensörlerden dataları alır ve gene GE’nin endüstriyel üretim sistemi, Predix ile analiz eder. Japon Futtsu doğal gaz istasyonu ve New York Power Authority’nin aralarında olduğu müşterilerine bu datayı analiz edip, anlamlandırıp aksiyona geçirebilecekleri bir hareket planı oluşturabilmekte. Bu data sistemi sayesinde, rüzgar çiftliklerini, buhar plantlarının ekipmanlarını monitor etmek ve çalışanlara yolunda gitmeyen bir şey olduğunda bilgi vermek mümkün oluyor.

Shaılesh Prakash ve Joey Marburger kimler? Chief Information Off icer, The Washington Post

Neden yaratıcı? Son dakika haberleri duyurdukları için.

Ne yaptı/yapıyor? Shailesh Prakash and Joey Marburger gazete inovasyonunun yapılabileceğini gazeteyi dijitalleştirerek kanıtladılar. Prakash Post’un içeriğinin nasıl daha iyi okurlarıyla buluşacağına ve geleceğin haberlerinin nasıl tasarlanması gerektiğine odaklanmış. Bilgi işlem odaklılıktan mühendislik odaklı bir sisteme geçilmiş. Marburger fikirleri aksiyona çevirmede rol almış, gazeteciliğin herkese ulaşması gerektiğini savunmakta. İkili içeriği paketleme ve yayınlamayı kolaylaştıran Post’un yayınlama teknolojisi Arc’tan gurur duymakta. Angeles Times ve Chicago Tribune gibi gazeteler Arc lisansını almış durumda.

Rodney Hınes kimdir? U.S. Social Impact Direktörü, Starbucks

Neden yaratıcı? Sosyal değişim rüzgarları estirdiği için.

Ne yaptı/yapıyor?Sosyal iyilik inisiyatiflerinden sorumlu yönetici olarak Hines’ın önünde dev bir hedef var: 2022 itibarıyla 75 ülkeye 10 bin mülteci çalıştırmak. Bir diğer hedefi, Amerika’daki yoksul semtlere 15 yeni cafe açmak. Bir cafe Phoenix’te, Ferguson, Missouri’de, Baltimore ve Chicago’da beş cafe açılmış durumda, satış hedefl erini tutturamasalar da ve çevre ekonomiye toplam katkıları 10 milyon dolara ulaşmış durumda. Topluluk odaklı bir yaklaşım sergilenmekte ve birçokları lokal satıcılardan ürünler satmakta, çalıştaylar düzenlenmekte ve çalışanların çocukları için çocuk bakımı ve ev bulma konularında yardım etmekteler.