24 saat içinde yapılan kuduz aşısı hayat kurtarıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha Çağla Sönmezer, birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmakta geciktiğini belirtti ve ekledi:

"İlk 24 saat içerisinde yapılan ve ilk dozun verildiği günü takip eden süreçte doğru periyotta uygulanan toplam 4 dozluk kuduz aşısı, hastalık riskine karşı yüzde 100 koruma sağlıyor.Ancak kişiler '24 saati geçirdim artık bir şey yapılamaz' gibi de düşünmesin, süre ne olursa olsun mutlaka hekime başvursunlar."

"Gözlemlenebilir, aşılı hayvanlar riskli değil"

Doç. Dr. Sönmezer, "Bir hayvan tarafından derinin yalanması, dokunulması riskli bir temas değil. Gözlemlenebilir, aşılı bir hayvan tarafından ısırılmak kuduz riskinin sıfır olduğu anlamına geliyor. Böyle bir ısırılmada hayvanın aşı karnesi ve rabies aşısını olduğu belirlendiğinde kişiye bir uygulama yapmamıza gerek kalmıyor. Sadece yaranın bakımı ile ilgili önerilerde bulunuyoruz" dedi.

"Yaşadığınız olayı hekimlere detaylı olarak anlatın"

Bir hayvan tarafından ısırılan kişilere ilk olarak "Bu çevrenizde yaşayan, takip edilebilir bir hayvan mı?" sorusunu yönelttiklerini anlatan Sönmezer, takibi mümkün hayvanların 10 gün süresince gözlemlenmesinin, herhangi bir nedenle ölüm olup olmadığına dikkat edilmesinin önem taşıdığını söyledi ve ısırılma durumunda yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Riskli olduğunu düşündüğünüz, tekrar görme olasılığınız olmayan bir hayvan tarafından ısırılma, tırmalanma durumunuzda yara bölgesini tazyikli, sabunlu suyla yıkayıp, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun. Yaşadığınız olayı hekimlere detaylı olarak anlatın. Kişinin yaşadığı olayı sağlık kuruluşuna çok iyi, detaylı anlatması lazım. Isırma mı tırmalama mı, lezyon nerede, ısıran sahipli bir hayvan mı değil mi? Tüm bu detay bilgiler hekimlerle paylaşın."

Yerli kuduz aşısı çalışmaları

Yerli kuduz aşısı çalışmalarına da değinen Doç. Dr. Sönmezer, "Yerli kuduz aşısı, ülkemizde devreye girmesi beklenen bir aşı adayı. Şu anda ülkemizde belirli hastanelerde farklı olmak üzere genelde Hindistan kaynaklı kuduz aşıları kullanılıyor. Yerli kuduz aşısı, bu tedaviye daha hızlı ulaşılması, aşının bütün sağlık kuruluşlarında daha kolay temin edilebilir olması açısından oldukça önemli" değerlendirmesini yaptı.