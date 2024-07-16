6 günlük bebeğe 'milimetrik' yemek borusu operasyonu

Emel-Emrah Aras çiftinin ikinci çocuğu olan Alp bebek, Iğdır'da 37 haftalıkken 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumunun hemen ardından yemek borusunun gelişmediği ve bu nedenle beslenemediği saptanan bebek, yaşamsal riskten ötürü Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

'Özofagus atrezisi ve trakeaözofageal fistül' olarak adlandırılan bu doğumsal anomaliyi kapalı cerrahi yöntemle onarabilen sayılı merkezlerden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, 6 günlükken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

3 milimetrelik delikten yemek borusu dikildi

Alp bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, bebeğin doğum öncesinde herhangi bir anomali bulgusunun bulunmadığını belirtti. Bebeğin doğum sonrası ağızdan beslenememesi üzerine yapılan tetkiklerde yemek borusunun gelişmediğinin saptandığını ve hastanenin kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Çalışkan, bebeğin ameliyatını hızla planladıklarını ifade etti.

Multidisipliner tedavi yöntemi başarı getirdi

Doç. Dr. Çalışkan, Alp bebek hastaneye ulaştığında genel durumunun iyi olduğunu, öncesinde de uygun tedavisinin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özofagus atrezisi çok nadir görülen doğumsal bir anomali. Bu anomalinin yaşamla bağdaşması için yemek borusunun ameliyatla uç uca dikilmesi gerekiyor. Bu, tüm dünyadaki çocuk cerrahisi kliniklerinin en özellikli, önemli ameliyatlarından biri. Kliniğimizde, bu ameliyatları çok sayılı merkezde yapılabilen kapalı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Üç tane 3 milimetrelik delikten, bir kamera ve iki el aletiyle girerek iki uç yemek borusu bir araya getirilip dikiş atılıyor... Bebek şu an tecrübeli ellerde, yenidoğan yoğun bakım uzmanlarının, anestezi uzmanlarının desteğiyle, multidisipliner tedavi yöntemiyle başarıya ulaştık" dedi.

4 bin doğumda 1 görülen bir vaka

Yemek borusunun gelişmemesine neden olan anomalinin nadir görüldüğünü aktaran Çalışkan, "Bu anomali, yaklaşık 4 bin doğumda 1 görülüyor. Yenidoğan bir bebekte yemek borusu, takriben 10 santim uzunluğunda, 4-5 milim genişliğinde incecik bir yapıya sahiptir. Bu yemek borusunun üst kısmından kesildiğini ve kapalı olduğunu, alt kısmının ise nefes borusuna açık olduğunu düşünün. Tamamen hayatla bağdaşmayan bir durum" bilgisini paylaştı.

Anomalinin kesin nedeninin bilinmediğini belirten Çalışkan, "Kapalı yöntemle ameliyatın bebek açısından çok büyük olumlu etkileri bulunuyor. Bebek açısından ameliyat stresini minimuma düşürür, büyük bir kesi olmaz ve hayatının ilerleyen dönemlerinde göğüs deformitesi riskini belirgin şekilde azaltır." diye konuştu. Doç. Dr. Çalışkan, kapalı ameliyatın estetik açıdan da ciddi artıları olduğuna dikkati çekti.

"Bebeğime kavuşmayı dört gözle bekliyorum"

Alp bebeğin annesi 30 yaşındaki Emel yetkililere ve doktorlara teşekkür etti: "Allah kimseyi, doğum yaptıktan sonra evladını alamadan eli boş şekilde hastaneden çıkarmasın. Çok zor bir süreçti ama çok şükür evladım iyi, sağlıklı. Sayılı günler kaldı kavuşmamıza, sağlıkla kucağıma alacağım inşallah."