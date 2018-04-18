7 oda başkanı güven tazeledi, 5 oda da yeni başkanını seçti

18 Nisan 2018

Oda ve borsalarda seçimler sürüyor.

Bergama Ticaret Odası’nda (BERTO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri tamamlandı. Bergama, Dikili ve Kınık’ta faaliyet gösteren 1975 üyeye sahip odada, Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper’i destekleyen Beyaz Liste, 391’e karşı 533 oyla Meclis’te çoğunluğu kazandı. Fikret Ürper ve 2009-2013 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Melih Kahraman’ın listelerinin yarıştığı seçimde oy kullanma oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Manisa Ticaret Borsası’nda Sadık Özkasap seçildi

Manisa Ticaret Borsası yönetimi görev dağılımı yaptı. Güven tazeleyerek yeniden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Sadık Özkasap, “İradelerin hakkaniyetle temsil edildiği, yüksek katılım oranıyla oluşan demokratik bir seçim süreci yaşadık. Şahsıma ve organ üyeliklerine seçilen ekip arkadaşlarıma duydukları güven için teşekkür ediyorum” dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda Selim Kandemir yeniden başkan

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) 2 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerinde meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu ve genel kurul delegeleri seçimleri de tamamlandı. UTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı yine S. Selim Kandemir olurken, meclis başkanlığına İsmail Karaman seçildi. Kandemir, yaptığı açıklamada, “Bizler, ilimizin ve ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Olgun, ikinci döneme ‘oybirliği’ ile seçildi

Bir hafta önce listesi vize alan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, meclis üyeleri tarafından ‘oybirliği’ ile yeniden başkan seçildi. Meclis Başkanlığına ise Erkan Aksoy yeniden seçilerek güven tazeledi. Meclis toplantısında üyelere teşekkür eden Abdulvahap Olgun, “Tek aday olarak seçime girmemiz bize ağır bir sorumluluk yükledi. Ayrıca tek liste olmamıza rağmen 1450 seçmenden 958 tanesi gelip bizim için oy kullandı. Bu bir rekor ve bize olan desteği ortaya koyuyor” ded.

Trabzon TSO’da Hacısalihoğlu güven tazeledi

TTSO’da geçen hafta yapılan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinin ardından oluşan meclis üyeleri, 13 Nisan Cuma günü meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini seçti. TTSO toplantı salonunda yapılan seçimleri en eski üye sıfatıyla Halil İbrahim Nalbant yönetti. Yönetim Kurulu Başkanlığına M. Suat Hacısalihoğlu 40 oy alarak tekrar seçildi. Kıran kırana geçen TTSO seçimlerinde Meclis Başkanlığına da 41 oy alan Şadan Eren yeniden seçilerek güven tazeledi.

Antalya Ticaret Borsası’nda Ali Çandır yeniden seçildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), komite ve meclis seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını yaparak organ seçimlerini tamamladı. Seçimlerde Ali Çandır yeniden ATB Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Ersan ve Hüseyin Simav, sayman üyeliğe ise Cüneyt Doğan getirildi. Yusuf Karasu başkanlığında toplanan mecliste, Erdoğan Ekinci meclis başkanı olarak seçildi. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Abdullah İnan, Murat Köseoğlu seçilirken, Tuncay Özden katip üye oldu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, seçimlerin, Antalya Ticaret Borsası’nın bir asra yaklaşan kurum birikimi, köklü geleneği ve görgüsüne yakışır bir şekilde tamamlandığını belirtti. Görevde oldukları dönemde Antalya’nın tarımsal üretiminin gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Çandır, yeni dönemde de birlikte hareket etme kültürüyle çalışacaklarını söyledi.

DTSO'da Mehmet Kaya komite seçimlerini kazandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) önceki gün gerçekleştirilen ve 4 liste ve bir bağımsız adayın yarıştığı seçimlerinde 16 meslek komitesinin hepsini alan yeşil listenin adayı Mehmet Kaya seçimi kazandı. Toplam 7028 kayıtlı seçmeni bulunan DTSO seçimlerinde kullanılan 5 bin 240 oyun 2 bin 958’ini Mehmet Kaya aldı. Kaya, “Biz sarı, kırmız, beyaz ve tüm listedeki arkadaşlarla birlikte Diyarbakır’ı yöneteceğiz. Bunu seçimden öncede söylemiştik, şimdi de söylüyoruz” dedi.

Burdur Ticaret Borsası'nda görev değişimi

Burdur Ticaret Borsası’nın ikinci tur seçimlerinde veteriner hekim Ömer Faruk Gündüzalp’in listesi kazandı. Üç listenin yarıştığı seçimlerinde, mevcut başkanı Yılmaz Başar’ın listesi 81 oy, Baki Varol’un listesi 139 oy, Ömer Faruk Gündüzalp’in listesi ise 142 oy aldı. Seçim yarışına katılan tüm adaylara teşekkür eden Gündüzalp, “Bu seçimin mağlubu yok, tek kazananı var, o da Burdur’dur” dedi.

ŞUTSO Başkanlığı'na 3 oy farkla i. Halil Peltek seçildi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçim süreci tamamlandı. İ.Halil Peltek, Ali Eyyüboğlu’na karşı girdiği yarıştan 41 meclis üyesinin oyunu alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Ali Eyyüboğlu ise 38 oy aldı. ŞUTSO’nun 8 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerinde, komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından ‘Yönetim Kurulu’ ve ‘Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de tamamlandı. Buna göre başkan seçilen İ.Halil Peltek’in Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Oruç, Cevahir Asuman Yazmacı, Cuma Korak, Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Çalışkan, Mehmet Yetim, Mehmet Sait Aydın, Mustafa Direkçi Selçuk Karakuş ve Şıh Müslüm Korkmaz. Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde de Ahmet Altun ve Mustafa Taş yarıştı. Ahmet Altun 80 oy’un 50’sini aldı ve yeni Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Kemal Süt ve Vedat Polat, kâtip üyeliğe Ahmet Sambur seçildi. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, yaptığı açıklamada, hedefl erinin hem Şanlıurfa hem de Türkiye ekonomisine vizyon katacak projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Kayseri Ticaret Odası'nda Ömer Gülsoy komitede kazandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) meslek komitesi seçimlerini yaptı. Odanın mevcut yönetim kurulu başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile Ömer Gülsoy’un yarıştığı seçimde, 40 meslek komitesinin 39’unu alan Gülsoy, başkanlık seçiminin ilk adımını kazanmış oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşma yapan Ömer Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ederek tüm Kayseri’yi kucaklayacağız” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası'nda Recep Bağlamış dönemi başladı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) yeni yönetimini belirledi. Yapılan seçimlerde Recep Bağlamış yönetim kurulu başkanlığına, Mehmet İştahlı, Bekir Çizmeli, Yunus Karaca ve İsa Yürdem yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni ve dinamik bir kadro ile çalışacaklarını kaydeden Recep Bağlamış, “Demokratik bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin teveccühü ile seçildik. Büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bu yüzden borsa üyelerimize ve şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz” dedi. Borsanın uzun süre yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Şaban Ünlü ise komite seçimlerini kaybettiği için yönetimde de yer alamadı.