93 yaşındaki Ruhi Dede açıkladı! Sağlıklı yaşamın sırrı bu...

Kocaeli'de 93 yaşındaki Ruhi Ayaz, uzun yaşamın ve sağlıklı bir hayatın sırlarını paylaştı. Derince ilçesinde yaşayan ve 2 çocuk babası olan Ayaz, çevresindeki herkes tarafından takdirle karşılanan bir yaşam sürüyor. 2008’de eşini kaybetmesine rağmen yaşamını keyifle devam ettiren Ayaz, günlük işlerini kendisi yaparak örnek bir yaşam tarzı benimsiyor. "Ruhi Dede" olarak tanınan Ayaz, sağlıklı yaşamın temelini dengeli beslenme ve düzenli egzersize dayandırıyor.

"Her sabah 06.00'da kalkarım"

Ayaz, İstanbul'da 1950'li yıllarda çalışırken yemeklerle ilgili önemli bilgiler öğrendiğini belirtiyor. "Orada çok şey öğrendim. Sağlıklı yaşamı hayatımın merkezine koyarak İzmit'e döndüğümde her şeyime dikkat etmeye başladım. Her sabah 06.00'da kalkarım. Mutfağımda yemeklerimi yaparım. 08.00'de kahvaltı yaparım. Bazen bir yumurta haşlar, yanına 10 zeytin koyarım. Domates ve salatalıkla birlikte yerim. Sonrasında Tütünçiftliği'ne gider, orada çay içerim. Günde en az 1 kilometre yürürüm. Yazın da kışın da yürüyüşümü aksatmam. Yürüdükten sonra kahvaltımı yaparım. Yeme içme alışkanlıklarıma çok dikkat ederim. Her şeyi her yerde yemem. Az da olsa evde ne varsa kendim hazırlar ve onu yerim. Abur cuburdan kaçınırım" dedi.

"75 yaşına kadar çalıştım"

Ayaz, sebzeleri mevsiminde tüketmeye özen gösterdiğini belirterek, "Kışın ıspanak, lahana ve pırasa gibi sebzeler tercih ederim. Yazın ise yemekleri hafif tutmak gerekir, salçalı ve yağlı yemeklerden kaçınırım. Kışın et tüketimini de sınırlı tutarım, haftada iki kez 100 gram et yeterlidir. Etin ardından 50 gram yoğurt tüketmek iyi gelir. Yoğurt, çok tok tutar ve sağlıklıdır. Et ve yoğurdun toplamı 100 gramı geçmemelidir çünkü vücut fazlasını atar. Yemeklerimde bulgur pilavına 50 gram sucuk, nohut yemeklerine ise 50 gram pastırma eklerim. Bunlar hem sağlıklıdır hem de yemeğe lezzet katar. Yemek yaparken üşenmiyorum, bu işten keyif alıyorum. 75 yaşına kadar çalıştım. 'İş yorar, çok çalışılmaz' derler ama aksine çalışmak insanı diri tutar. İşsiz kalan kişi yolsuz ve yorgun olur" diye konuştu.

"Haftada bir veya iki kez balık tüketirim"

Sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak akşam 19.00'dan sonra yemek yemediğini vurgulayan Ayaz, "Fazla yemek yemek baş ağrısına neden olabilir. Mide belirli saatlerde boş kalmalı. Akşam 19.00’dan sonra yemek yememek gerekir, sabaha kadar aralıklarla su içmek yeterlidir. Su, insanı dinç tutar. Sabah kahvaltısında ise fazla yemek yenmemeli, iki dilim ekmek bile fazla olabilir. Hafif bir kahvaltı yapmaya özen gösteririm. Haftada bir veya iki kez balık tüketirim. En fazla 10-15 tane yerim, fazlası zararlıdır. Üstüne sağlıklı el yapımı helva da yiyebilirim. 'Sağlıklı yaşamak istiyorum' diyenler, kendilerine iyi bakmalı ve vücutlarına faydalı olanı tercih etmelidir" dedi.