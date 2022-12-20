Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi kapılarını açtı

Abdi İbrahim, kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için anlamlı bir toplumsal projeye imza attı.

Spor, eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri alanında faaliyet gösteren Abdi İbrahim Vakfı tarafından hayata geçirilen İyilik Evi, kanser tedavisi ya da kontrolleri için İstanbul'a gelen ancak ekonomik nedenlerle kalacak yer sıkıntısı yaşayan çocuklara, aileleriyle birlikte konaklama imkanı sunacak.

Toplam 18 odası olan Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi, aynı anda 45 kişinin konaklamasına olanak sağlayacak. Yıl içinde yaklaşık 120 aileye hizmet verilmesi hedeflenen İyilik Evi'ne, hastanelerin onkoloji bölümünde görev alan doktorların imzalı ve kaşeli yönlendirme formlarına göre hasta kabulü yapılacak. Hem hastalığın evresi hem de ailenin maddi durumu bu formlar vasıtasıyla belirlenecek.

"Bizim işimiz, iyileştirmek"

İyilik Evi'nin açılış töreninde konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen, Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi ile kanserle mücadele eden çocukları ve ailelerini sarıp sarmalayacak sıcak bir ortam oluşturmanın gururu içinde olduklarını ifade etti.

Esirtgen, "Abdi İbrahim Vakfı'nın temel kuruluş amacı, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmak, onların çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermektir. Bu desteğin de ilk ve en temel şartı elbette sağlıklı olmalarıdır" dedi. Sağlığın önemini vurgulayan Esirtgen, devamla şunları kaydetti:

"Sağlık, her şeyin başıdır. Çağımızı, insanımızı ve ne yazık ki evlatlarımızı tehdit eden en kritik hastalıklardan biri de kanser. Kanser tedavisi gerek hasta gerekse hasta yakını için çok meşakkatli bir süreç. Tedavi imkan ve seçeneklerinin daha geniş olduğu yerler ise başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler dolayısıyla Anadolu'nun değişik şehirlerinde yaşayan ve bu hastalığa yakalanan çocuklarımız, aileleriyle birlikte tedavi için büyük şehirlerimize seyahat etmek durumunda kalıyorlar. Bu kapsamda biz de hayatı iyileştirme misyonuyla her gün milyonlarca insana daha iyi ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalışan bir şirket olarak, kanserle mücadele eden hastalara yardımcı olmayı sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi de bu misyonun yansıması niteliğinde. Toplam 18 odalı, 45 kişinin konaklayabileceği İyilik Evi'nde hedefimiz, yılda yaklaşık 120 aileye konaklama hizmeti vermek. Laboratuvarda, fabrikada, bulunduğumuz her yerde ülkemize, insanımıza ve toplumumuza faydalı olma tutkusu, Abdi İbrahim'in genlerinde yatıyor. Bizim işimiz, iyileştirmek. İyiliğin ve iyileştirme tutkusunun bulaşıcı olduğuna yürekten inanıyoruz."

"Bitmeyen bir azim ve enerjiyle insanlığa hizmet ediyoruz"

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü ve Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül de Abdi İbrahim olarak 110 yıldır, iyileştirme tutkusunu hiç yitirmeden, bitmeyen bir azim ve enerjiyle insanlığa hizmet ettiklerini belirtti.

Bülbül, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi çatısı altında, spordan eğitime, sosyal inovasyondan gönüllülük çalışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim Vakfı burs programı ile yarının bilim insanlarının yetişmesine destek verirken, Geleceği Keşfedenler Programı ile de lise çağındaki gençlerimize bilimsel düşünce alışkanlığı ve yeni nesil yetkinlikler kazandırıyoruz. Sağlık ve spor başlığı altında, milli yüzücülerimiz Emre Sakcı ve Merve Tuncel'e verdiğimiz sponsorluk desteğiyle genç ve başarılı sporcularımızın kariyer yolculuklarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sosyal inovasyon programımız Doz ile sağlık alanında girişimcilik ekosistemini büyütmeyi hedefliyor, gönüllülük tarafında da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız İyilik Evimiz de Abdi İbrahim vizyonunun ve değerlerinin çok anlamlı bir parçası olarak hayata geçiyor. Abdi İbrahim olarak, içinde yaşadığımız toplumun ve ülkemizin geleceğine yönelik projelerimize tüm enerjimizle devam edeceğiz."