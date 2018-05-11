Abdi İbrahim yeni ilaç tesisini açtı

11 Mayıs 2018

Türkiye ilaç sektöründe kutu ve ciro bazında pazar lideri konumunda bulunan Abdi İbrahim, 400 milyon lira yatırımla Esenyurt'ta kurduğu biyoteknolojik ilaç üretim tesisini bugün açarken; daha önce yatırım planını açıkladığı iki yeni üretim tesisinin de temelini attı.

Abdi İbrahim'in bugün temelini attığı AbdiBio ve 600 milyon TL yatırım yapacağı steril enjektabl ve onkoloji üretim tesisleri ile birlikte şirketin Esenyurt üretim kompleksindeki toplam yatırım tutarı 2.5 milyar liraya ulaşacak.

Açılışta verilen bilgiye göre, AbdiBio yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi konumunda bulunuyor. Tesiste kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları tedavisinde kullanılacak biyoteknolojik ürünler üretilecek.

AbdiBio'nun biyoteknolojik ürün ithalatının azalması ve ihracatının artmasında rol oynayarak cari açığa da çare olacağını belirten Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Bu ilaçları Türkiye'de kullanıma sunmanın yanı sıra yurtdışına da ihraç edeceğiz. Ayrıca farklı firmaların üretim ihtiyaçlarına da bu tesis aracılığıyla yanıt vereceğiz. Bütün bu faaliyetlerimiz biyoteknolojik ürün ithalatının azalmasında ve ihracatın artmasında rol oynayarak, ekonomimizin en temel gündemlerinden biri olan cari açığa da ilaç olacak" dedi ve ekledi:

"AbdiBio yatırımımızla alacağımız sonuçlar, hükümetimizin başlattığı ve bizim de şirket olarak büyük destek verdiğimiz İlaçta Yerelleşme hamlesine önemli bir katkı sağlayacak."

"Oftalmolojik ürünler artık Türkiye'de üretilecek"

Açılışta verilen bilgiye göre; dünyada değer bazında en yüksek 10 ilaçtan 6'sı, Türkiye'de ise 9'u biyoteknolojik ilaç. Biyoteknolojik ilaçların dünyada pazar payı yüzde 27, Türkiye'de ise yüzde 22 seviyesinde bulunuyor.

Bugün temeli atılan ve toplam 600 milyon TL yatırımla hayata geçecek olan steril enjektabl ve onkoloji üretim tesislerinde 2020’de üretime başlanacağını belirten Barut, "Üretim kompleksimizde yer alan oftalmoloji alanımızla ilgili yatırım sürecimiz tamamlanmak üzere. 240 milyon TL yatırım tutarıyla hayata geçecek bu üretim alanımızda, halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler artık Türkiye'de üretilir hale gelecek. Aynı şekilde 18 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip hormon üretim alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek" dedi.

Açılışta verilen bilgiye göre; bu yatırımlarla birlikte Abdi İbrahim'in Esenyurt üretim kompleksinin toplam yatırım tutarı 2.5 milyar TL'ye, yurtdışı yatırımlarla birlikte ise bu rakam 3 milyar TL'ye ulaştı.

Abdi İbrahim'in, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Cezayir'de üretim tesisi bulunuyor. Şirket 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yurtdışı dahil 4 bin çalışanı bulunan şirket, 2018 sonu itibarıyla istihdam sayısını 4 bin 500'e çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: AA