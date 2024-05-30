Ankara'da 'Cerrahi Eğitim Merkezi' açıldı

Bilkent Şehir Hastanesi ve medikal teknoloji firması Medtronic işbirliğinde hayata geçirilen 'Cerrahi Eğitim Merkezi' ile cerrahi simülasyon alanı Mavi Oda'nın açılışına, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe de katıldı. Kurtcebe, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kapasitesinin büyük olduğuna işaret ederek, "Hem şehir hastaneleri hem de genel hastaneler bazında baktığımızda böyle bir merkez, ilk olma özelliğini taşıyor." dedi.

3 yıllık bir hayalin ürünü

Hastane Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel ise güncel teknolojilerle donatılan eğitim merkezinin yaklaşık 3 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu belirterek, büyük bir alanda faaliyete geçirilen merkezde, ilerleyen dönemde yeni eğitim alanlarının da hizmete alınacağını anlattı ve: "Burası, ülkemizde işini iyi bilen, pratiği kuvvetli, güncel teknolojilerden en yakın şekilde haberdar meslektaşlarımızı yetiştirmek noktasında kıymetli bir eğitim merkezi olacak" değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

Cerrahi simülasyon eğitimleri 'Mavi Oda'da yapılacak

Türkiye'nin en büyük kapasiteli cerrahi eğitim alanlarından biri olan merkezde, ilk olarak Mavi Oda olarak isimlendirilen cerrahi simülasyon odası hizmete sunuldu. Hekimlerin, burada laparoskopik cerrahide uygulamalar yaparak, el-göz koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Cerrahi Eğitim Merkezi'ne ilerleyen dönemde yeni uygulamalı eğitim alanları da eklenecek.