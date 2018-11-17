Antibiyotiği en az Edirne, en çok Mardin kullandı

17 Kasım 2018

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasının önüne geçmek için Türkiye genelinde başlatılan "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası"nın sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az antibiyotik kullanan iller arasında Edirne'nin birinci olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, antibiyotik tüketiminin en çok Mardin, en az Edirne'de olduğunu açıkladı. Bundan sonra da öncü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç hız kesmeden bu duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Gittikçe bu ortalamayı düşürmek niyetindeyiz. Antibiyotiğin gereksiz kullanımı en başta kalın bağırsakta yararlı organizmayı öldürüyor. Onlar bir anlamda vücudumuzun sıhhat sigortaları. Bu sigortaları boş yere kullanılamaz hale getiriyoruz. Gereksiz kullanılan antibiyotiklere karşı vücut direnç geliştiriyor ve ihtiyaç duyduğumuz zaman da çok daha yüksek dozda kullanmakla bile sağlıklı bir tedavi imkanı elde edemiyoruz."

En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketiliyor

Sağlık Bakanlığınca, "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, antibiyotik tüketimi en çok Mardin, en az Edirne'de gerçekleşti.

2017 Durum Tespiti Aile Hekimleri Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi verilerine göre, en çok antibiyotik Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildi.

En çok antibiyotik kullanan il olan Mardin'i, Şanlıurfa, Adana, Şırnak izledi. Edirne, Yozgat ve Artvin ile en az antibiyotik kullanan iller oldu.

Kaynak: AA