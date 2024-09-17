Antibiyotik direncine bağlı ölüm vakalarına dair korkutan öngörü!

'The Lancet' dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmaya göre, 2050'e kadarki süreçte AMR'ye bağlı ölüm sayısının 39 milyonu bulma ihtimali söz konusu.

5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş söz konusu

İleri yaştaki hastaların daha yüksek risk kategorisinde bulunduklarına işaret eden uzmanlar, söz konusu dönemde 5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş görülürken, 70 yaş üstü bireylerde yüzde 80'lık bir artış saptandığını kaydetti. Araştırmada, son dönemde AMR'ye bağlı ölümlerin artarak devam ettiği vurgulanırken, gelecek çeyrek yüzyılda buna bağlı ölüm oranında yüzde 70 civarında bir artış olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

2050'de her 3 dakikada bir vaka olasılığı

Washington Üniversitesi'nden başaraştırmacı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin, bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Araştırmacılardan Los Angeles'taki California Üniversitesinden Kevin Ikuta da sonuçların, 2050'ye varıldığında dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR'ye bağlı enfeksiyonlardan ölebileceğini gösterdiğini söyledive ekledi: "Şaşırtıcı şekilde, antibiyotiklerin aşırı veya bilinçsizce kullanıldığını görüyoruz, bu da bakterilerin zaman geçtikçe daha dirençli hale gelmesi için daha fazla baskı oluşturuyor" dedi.