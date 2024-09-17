Antibiyotik direncine bağlı ölüm vakalarına dair korkutan öngörü!
204 ayrı ülkede yaklaşık 520 milyonu aşkın verinin değerlendirildiği bir araştırmada, 1990-2021 yılları arasında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin yıllık 1 milyon civarında olduğu tespit edildi. Bilim insanları, antibiyotik direncine (AMR) bağlı enfeksiyonlardan ölüm oranında günümüzden 2050'ye kadarki süreçte yüzde 70'lere yakın artış yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.
'The Lancet' dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmaya göre, 2050'e kadarki süreçte AMR'ye bağlı ölüm sayısının 39 milyonu bulma ihtimali söz konusu.
5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş söz konusu
İleri yaştaki hastaların daha yüksek risk kategorisinde bulunduklarına işaret eden uzmanlar, söz konusu dönemde 5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş görülürken, 70 yaş üstü bireylerde yüzde 80'lık bir artış saptandığını kaydetti. Araştırmada, son dönemde AMR'ye bağlı ölümlerin artarak devam ettiği vurgulanırken, gelecek çeyrek yüzyılda buna bağlı ölüm oranında yüzde 70 civarında bir artış olabileceği öngörüsünde bulunuyor.
2050'de her 3 dakikada bir vaka olasılığı
Washington Üniversitesi'nden başaraştırmacı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin, bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
Araştırmacılardan Los Angeles'taki California Üniversitesinden Kevin Ikuta da sonuçların, 2050'ye varıldığında dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR'ye bağlı enfeksiyonlardan ölebileceğini gösterdiğini söyledive ekledi: "Şaşırtıcı şekilde, antibiyotiklerin aşırı veya bilinçsizce kullanıldığını görüyoruz, bu da bakterilerin zaman geçtikçe daha dirençli hale gelmesi için daha fazla baskı oluşturuyor" dedi.