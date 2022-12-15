Avusturya'da yaklaşık 500 ilaç tedarik edilemiyor

Avusturya Eczacılar Birliği Başkanı Ulrike Mursch-Edlmayr, basına yaptığı açıklamada, grip ve soğuk algınlığının etkili olduğu ülkede ilaç tedarikinde sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Kovid-19 salgınının başladığı 2020’de ilaç tedarikinde en zor günleri geçirdiklerini belirten Mursch-Edlmayr​​​​​​​, "Şu anda Avusturya'da teslimatı yapılamayan yaklaşık 500 ilaçla karşı karşıyayız." dedi.

Antibiyotik ve ağrı kesicilerde sorun yaşandığını kaydeden Mursch-Edlmayr ancak bu durumun hızla değişeceğini ve sürecin üstesinden gelineceğini ifade etti.

Avrupa'da daha fazla ilaç üretimi önerisi

Salgınla başlayan ilaç tedariki sorununa ilişkin ilaç üreticileri Avrupa’da daha fazla üretim yapılmasını savunuyor.

Üreticiler, özellikle antibiyotik gibi sıklıkla sorun yaşanan ilaçlardan daha fazla üretim yapılarak depolanmasının önemine dikkati çekiyor.