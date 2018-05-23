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Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Hollanda'da yürütülen bir araştırma, bel ve karın bölgesindeki yağlanmanın D vitamini eksikliğine işaret ettiğini ortaya koydu.

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi
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Hollanda Leiden Üniversitesinden Rachida Rafiq ve ekibinin yürüttüğü obeziteyle ilgili verilere dayanarak hazırlanan çalışmada, karın çevresindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtildi.

Rafiq, çalışmada elde edilen bulgulara göre, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin D vitamini eksikliği riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Avrupa Endokrinoloji Derneğinin toplantısında değerlendirileceği belirtildi.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vücuttaki D vitamini eksikliğinin glukoz (şeker) dolaşımı ve insülin seviyeleri üzerine etkili olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA

Son dakika bel D vitamini yağlanma

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