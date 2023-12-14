Biruni Üniversite Hastanesi Ortadoğu ve Avrupa’yla büyüyecek

120 ülkeden hasta kabul ettiklerini belirten Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci ‘’Ortadoğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri ile dünyanın birçok yerinde hasta kabul ediyoruz. Yabancı hastalar; onkoloji, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kalp ve damar cerrahisi gibi birçok bölümde son teknoloji cihazlarla yeni nesil tedaviler ve kompleks cerrahi işlemler için Türkiye’ye geliyor. Yapay zeka destekli teşhis ve görüntüleme cihazları ile kanser, kalp, omurga ve diğer hastalıklar yüksek görüntü kalitesiyle görüntülenebiliyor ve hedef odaklı tedaviler planlanabiliyor. Yabancı hastaların az sayılı merkezde yapılan robotik cerrahi ameliyatları için de Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Serap Kilerci Ulusal; kemik iliği nakli, organ nakli, onkoloji merkezi, tüp bebek gibi özellikli tedavilerin yapıldığı merkezlerin de çok yakında faaliyete geçeceğini ifade etti.