Biruni Üniversite Hastanesi Ortadoğu ve Avrupa’yla büyüyecek
Dünya bilim tarihine ‘Evrensel Deha’ olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El Biruni’den ilham alarak kurulan, 2016 yılında bilimsel kimliğini hastaneye taşıyan Biruni Üniversite Hastanesi en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak Sefaköy’deki 85.000 m2’lik yeni binasında hizmet vermeye başladı.
120 ülkeden hasta kabul ettiklerini belirten Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci ‘’Ortadoğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri ile dünyanın birçok yerinde hasta kabul ediyoruz. Yabancı hastalar; onkoloji, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kalp ve damar cerrahisi gibi birçok bölümde son teknoloji cihazlarla yeni nesil tedaviler ve kompleks cerrahi işlemler için Türkiye’ye geliyor. Yapay zeka destekli teşhis ve görüntüleme cihazları ile kanser, kalp, omurga ve diğer hastalıklar yüksek görüntü kalitesiyle görüntülenebiliyor ve hedef odaklı tedaviler planlanabiliyor. Yabancı hastaların az sayılı merkezde yapılan robotik cerrahi ameliyatları için de Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Serap Kilerci Ulusal; kemik iliği nakli, organ nakli, onkoloji merkezi, tüp bebek gibi özellikli tedavilerin yapıldığı merkezlerin de çok yakında faaliyete geçeceğini ifade etti.