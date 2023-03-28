Çocuklara sebze yeme alışkanlığını nasıl kazandırırız?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmamak gerektiğini belirterek, "Bu teknik, çocuklarımıza brokoli ve diğer sebzelerin daha az çekici olduğunu, diğer yiyeceklerin(tatlı) daha değerli olduğunu öğretir." ifadelerini kullandı.

Hastane açıklamasında görüşlerine yer verilen Karabayır, çocuklara kendi açlık ve tokluk ipuçlarıyla uyum içinde olmayı öğretmenin, yemekle rahat bir ilişki kurmalarını ve büyüdükçe aşırı yemekten kaçınmalarını sağlayarak obeziteyi de önleyeceğini aktardı.

Çocuklarınızı zorlamayın

Çocuk beslenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre çocukların önüne daha büyük porsiyonlar servis edildiğinde daha fazla yediklerini bildiren Karabayır, şunları kaydetti:

Tabaklarını tamamen bitirmesi için çocuklarınızı zorlamayın. Porsiyonları büyütmeyin, sadece talep etmeleri halinde ilave porsiyonlara izin verin. Sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmayın. Bu teknik çocuklarımıza brokoli ve diğer sebzelerin daha az çekici olduğunu, diğer yiyeceklerin (tatlı) daha değerli olduğunu öğretir. Yemekle sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olun. Atıştırmalık ve tatlıları tamamen ortadan kaldırmak yerine sınırlayın.

Öğünler arasında en az 2 saat ara olmalı

Büyük kardeşleri olanlar atıştırmalıklara daha fazla maruz kalıyor. Çocuğun gün boyunca atıştırması iştahını azaltır, ana öğünleri atlamasına neden olur. Ayrıca, akşam yemeğinde sebze gibi yiyeceklere de ilgisini azaltır. Bu nedenle atıştırmalıklar ve öğünler arasında en az 2 saat ara olmalı. Ara öğün sayısı günde 2'den fazla olmamalı. Şekerli, gazlı içecekler basit şekerler sağlarlar ancak besleyicilikleri azdır. Küçük çocuklara şekerli, kalorisi yoğun aromalı sular ve meyve sularını 2 yaşına kadar vermeyin.